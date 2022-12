Az MTI figyelme átsiklott két alkotmánybíró különvéleményén

photo_camera Az ügy előadója Handó Tünde volt Fotó: Németh Dániel/444

Az ombudsman után az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy teljesen rendben van tanárok sztrájkjogának korlátozása – írtuk meg mi is szerdán az MTI nyomán. Az Ab határozata kimondta, „nem alaptörvényellenesek azok a rendelkezések, amelyek meghatározzák a még elégséges szolgáltatások pontos tartalmát a köznevelési intézményekben megtartott sztrájk esetén”. Ami a tanárok szerint a sztrájkjoguk elvételét jelenti.

Ami az állami hírügynökség beszámolójából kimaradt, az a két különvélemény, pedig azok a határozat jelentős részét teszik ki.

Schanda Balázs alkotmánybíró például azt írta: „Kétségtelen, hogy a gyermekek, fiatalok művelődéshez való jogának érvényesülése, felügyeletük biztosítása kiemelten fontos érdek, de hasonlóan fontos az is, hogy egy – épp a művelődéshez való jog szempontjából kulcsfontosságú – hivatás képviselői érdekeiknek törvényes keretek között adhassanak hangot.”

Meg azt is: „A gyermekek művelődéshez való joga és a pedagógusok munkabeszüntetéshez fűződő joga sajátos viszonyban áll egymással. Értékelni kell azt is, hogy a pedagógusok nem pusztán saját érdekeik védelmében élhetnek a munkabeszüntetéshez fűződő jogukkal, érdekeik általában egybeesnek a tanulók érdekeivel. A munkabeszüntetés rövidtávon hátrányosan érintheti a gyermekek művelődéshez való jogának érvényesülését, ugyanakkor a pedagógusok munkakörülményeinek javítása a tanulók jogainak érvényesülését is előmozdíthatja.”

Szabó Marcell különvéleményében pedig az szerepel, hogy: „A határozatnak éppen ezért külön is értékelnie kellett volna azt, hogy teljesíti-e a szükségesség és arányosság követelményét az a jogszabályi rendelkezés, amely egy, a jövő nemzedékek nevelése és oktatása szempontjából kiemelkedő fontosságú foglalkozás esetében olyan esetekben is teljesen súlytalanná teszi a sztrájkjog gyakorlását, amikor a sztrájkjog célja a pedagógusok, mint munkavállalók egyéni munkakörülményeinek javítása mellett a jövő nemzedékek nevelését és oktatását (és ezzel végső soron épp a gyermekek művelődéshez való jogának előmozdítását) is átfogóan célozza.”