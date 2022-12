Piaci ára lett a benzinnek, csökkent a forgalom

December 6-án este jelentette be a kormány, hogy a Mol javaslatára megszüntetik az üzemanyagárstopot, 480 forint helyett most már mindenki piaci áron tankol, ez most azt jelenti, hogy:

a 95-ös benzin ára 632 Ft/liter,

a gázolajé 695 Ft/liter.

A 150-200 forintos emelésnek meglett a hatása, Budapesten szemmel láthatóan kevesebb az autó az utakon, sokkal simább a forgalom.

Én is ezt tapasztaltam, és a kollégáim is mondták, hogy szellősebben lehet közlekedni

– mondta lapunknak a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

Egri Gábor szerint ez a piaci sokk egyértelmű és várható következménye. Eddig a 480 forintos benzinből 20 ezer forint alatt volt meg a 40 literes tankolás, most ez 25 ezer. A 6-7 ezres emelés sokakat arra ösztönöz, hogy ne üljenek autóba, inkább spóroljanak.

photo_camera Tökéleteshez közeli parkolás a Bacsó Béla utcában Fotó: 444

A napokban tapasztalható üzemanyaghiány viszont nem szűnt meg egyik pillanatról a másikra, ennek még mindig az import hiánya az oka.



Teljes a káosz. Mindenki vadászik az importra, de ehhez idő kell. Jelenleg nincs elég árualap. A kereslet jóval nagyobb, mint a kínálat, talán csak január közepétől lehet fordulat, akkorra a kereslet és a kínálat kiegyenlítődhet

– mondta Egri Gábor, az ENVI töltőállomások tulajdonosa.

A MOL nincs túl jó formában: mélyrepülésben van az árfolyama a tőzsdén, mert Orbán Viktor kormányfő bejelentette, hogy az árstop eltörléséből fakadó profitnövekedést az állam elvonja, és a rezsivédelmi alapba irányítja. Eddig 2,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az olajvállalat részvényei.