A jövő otthonának energiája, egy kézből

Az energiaválság rávilágított, hogy sokkal okosabban kell bánni az energiával: nemcsak a felhasználást kell csökkenteni, de az előállítás módját is érdemes átgondolni. Az E.ON ezért kínálja csomagban otthoni energiamegoldásait, amelyek mindkét kihívásra tartós, jövőtálló és fenntartható megoldást kínálnak a családi házban vagy kisebb társasházban élők számára.

A megoldás lényege, hogy az E.ON otthoni (lakossági) energiarendszereit – köztük a SolarHome napelemet, a hőszivattyút és klímát, az elektromos és plug-in hibrid autók otthontöltőjét és a vezérlésükhöz szükséges E.ON Home applikációt egy kézből kaphatja az ügyfél, egyben kezelve az üzletkötés folyamatát.

A napelemes rendszerrel az áramszükséglet egy része fedezhető, de igazán az E.ON Komfort hőszivattyúval összekötve lehet rendkívül hatékony módon kihasználni a két technológia előnyét. Az otthon fűtéséhez a hőszivattyú akár egyedüli megoldásként is szóba jöhet: átlagban a fűtési energia 75 százalékát képes megtermelni. A fennmaradó 25 százalékot azonban villamosenergiával kell biztosítani, ami a hőszivattyú működéséhez is szükséges. Ebben érdemes a napelemes rendszerre támaszkodni, így a fűtés, valamint a hőszivattyú működtetés is megújuló forrásból biztosítható.

Ha teljes mértékben elektromos, vagy külső töltést igénylő, úgynevezett plug-in hibrid autó is van a háznál, akkor a kedvezőbb, kényelmesebb és hatékonyabb töltés érdekében otthontöltő megoldás telepítése is ajánlott. Ezek a berendezések kiváló alternatívát biztosítanak és otthon is komfortossá teszik az autók töltését. Az otthontöltők összeköthetők a napelemes rendszerekkel, így akár a teljes töltés zöldenergia felhasználásával végezhető.

Legyen szó akár a téli fűtés kiegészítéséről, akár nyári hűtésről, az E.ON Komfort klíma mindig optimális megoldás lehet, főleg akkor, ha a felhasznált energia fenntartható forrásból származik. Ezért éri meg a klímát is a napelemes rendszerekkel összekapcsolni, mert így csökkenthető a karbonlábnyoma az otthon fűtésének, hűtésének.

A 2020-as években már minden az okos szolgáltatásokról szól. Az E.ON biztosítja, hogy bizonyos otthoni energetikai rendszerek internet kapcsolat segítségével bárhonnan, bármikor elérhetőek legyenek az erre fejlesztett mobiltelefonos alkalmazáson keresztül. Az E.ON Home applikáció és online felület segítségével a felhasználó internetes kapcsolat segítségével távolról is figyelemmel kísérheti az E.ON által telepített napelemes rendszer termelését, és vezérelheti az otthontöltő rendszert.

Ezen energiamegoldások kombinálásában, és az igényeknek leginkább megfelelő megoldások kiválasztásában és megvalósításában is támogatást nyújt az E.ON.