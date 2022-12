Az állami tévéhez vonulnak a diákok, hogy megszólalhassanak

Már zajlanak a beszédek az MTVA székháza előtt, ahol tudósítónk szerint több ezren gyűltek össze. A felszólalók között vannak az Egységes Diákfront tagjai, Pirint Gergő és Csibrán Barna, akik kellő figyelmet követelnek a kormánytól és a médiától, mert szerintük

„égető rendszerszintű problémákról van szó, amikre azonnali megoldás kell”. Azt mondják, nonszensz, hogy egy tizennégy éve pályán lévő tanár órabére tizennégy deka sajtra elég, és, hogy a magyar tanárok átlagfizetése a negyede az európai átlagnak. Szerintük nem csoda, hogy egyre kevesebb a tanár, de az oktatás jövője veszélyben: a most pályán lévő tanárok fele ugyanis tizenkét éven belül nyugdíjba megy.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Majd a szintén diák Strbka Anna kormányközeli lapokban megjelent álhíreket olvas fel, amelyek arról szólnak, hogyan veszik rá a tanárok a diákokat arra, hogy tüntessenek a kormány és az oktatási rendszer ellen - pedig ez nem igaz.

A diákok követelik, hogy engedjék be őket a közmédia épületébe, és azt skandálják: „Engedj be! Engedj be!"