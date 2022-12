Az év eleji 60-ból mára csak 14 autómárka maradt Oroszországban

Miközben 2022 elején még 60 autómárka működött az orosz piacon, az év végére ebből már csak 14 maradt. Az Orosz Autókereskedők Szövetségének levele szerint ebből három hazai (Lada, GAZ, UAZ), a többi pedig kínai (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).

photo_camera Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Ukrajna februári lerohanása miatt szinte az összes európai, amerikai és koreai márka felfüggesztette az autószállításokat Oroszországba. Emiatt az orosz kereskedelmi minisztérium a következő márkáket kellett felvennie a párhuzamos importok, azaz feketén beszerzett áruk listájára: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.

Oroszországban májusban hagyták jóvá a párhuzamos importról szóló rendeletet, hogy ezzel is csökkentsenek az áruhiányon. Ahogy arróla G7 is írt: a nyugati autókat Dubajban, Indiában, Kínában vagy dél-amerikai országokban rendelik, majd Örményországon vagy az iráni Anzalin keresztül szállítják Oroszországba. Mindez körülbelül 20 százalékos áremelkedéssel jár. (via RIA)