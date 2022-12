Közösen fejleszt vadászgépet Anglia, Olaszország és Japán

Közösen kezd harci repülőgép fejlesztésébe Japán, Olaszország és az Egyesült Királyság, jelentette be a három ország pénteken.

Az új generációs harci gép fejlesztése a jelenlegi tervek szerint 2035-ben zárulhat le. Ez Japán első közös harci gép fejlesztési programja európai országokkal. A program költségeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A japán védelmi tárca szerint 2030-ban vagy 2031-ben indulhat meg a gyártás, és az első prototípus 2035-ben készülhet el.

photo_camera Vázlattervek Fotó: HANDOUT/AFP

"Az Egyesült Államoknak ott az F-35-ös, Európában pedig az Eurofighter. A célunk természetesen az lesz, hogy olyan harci gépet hozzunk létre, amely mindkettőt képes túlszárnyalni" - magyarázta egy japán kormányzati illetékes.

Brit kormányzati források szerint a tervezés már meg is indult, a cél az, hogy a lopakodó, azaz a radarok számára észrevehetetlen gépben mesterséges intelligencia is legyen majd, ami segíti, adott esetben pedig helyettesítheti is a pilóták döntéshozatalát.

A Nikkei japán üzleti lap értesülése szerint a közös fejlesztés főszereplője a Mitsubishi Heavy Industries, a BAE Systems és a Leonardo lesz.

Japán "pacifista" alkotmánya tiltja haderő fenntartását, a japán fegyveres erőket tengeri, szárazföldi és légi önvédelmi erőnek hívják. A távol-keleti ország bruttó hazai termékének (GDP) 1 százalékát fordítja védelmi célokra, és védelmi képességei biztosításában leginkább az Egyesült Államokra támaszkodik. A japán kormány tervei szerint a 2023 és 2027 közötti időszakban 56 százalékkal emelik a védelmi célokra fordított összeget, hogy 2027-ben a védelmi költségvetés elérje a GDP 2 százalékát. Japán a katonai képességeit folyamatosan fejlesztő Kína és a nukleáris fegyverekkel és rakétákkal kísérletező Észak-Korea részéről érzékel megnövekedett fenyegetést. (MTI, BBC)