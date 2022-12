Megszűnik az Ufó magazin

Az Ufó magazin kiadója a nehéz gazdasági tekintettel döntött úgy, hogy nem adják ki többé az 1990 óta megjelenő lapot, írja a Média1.

A hírt eredetileg Prusinszki István, a Nulladik Dimenzió lapigazgatója jelentette be oldalán, de később megerősítette a lapnak is. Hozzátette azt is, hogy a magazin példányszáma folyamatosan csökkent, és bár most csak felfüggesztésről, és nem megszűnésről döntöttek, de „ez gyakorlatilag egyet jelent a mai sajtópiacon.”

„Egész pontosan harminchárom évet és háromszázhatvan lapszámot ért meg eddig magazinunk, amelyben megközelítően négyezer-hétszáz cikket, tanulmányt és további háromezer-nyolcszáz hírt jelentettünk meg. Ez a csaknem nyolcezer-ötszáz írás számolt be arról a bennünket körülvevő kozmikus világról, amelybe a földi embereken kívül beletartoznak az intergalaktikus civilizációk tagjai, lényei, technikai eszközei is” – írta Pusztay Sándor, a magazin főszerkesztője.

A főszerkesztő szerint az internet terjedése és az újságárusító helyek számának csökkenése is belejátszott a lap példányszámának esésébe az ismert gazdasági körülmények mellett.