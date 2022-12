Putyin szóvivője szerint félreértették Putyint, amikor új területek megszerzéséről beszélt

Az orosz állami hírügynökség beszámolója alapján ír arról a Meduza, hogy az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov csütörtökön arról beszélt, hogy a Kreml nem állított semmit „új területek” megszerzésével kapcsolatban.

photo_camera Dmitrij Peszkov 2020. december 17-én Vlagyimir Putyin óriási kivetített képe előtt Moszkvában. Fotó: Grigorij Sziszojev/Sputnik via AFP

Ez, mint a Meduza megjegyzi, ellentmond Putyin szerdai nyilatkozatának, melyben arról beszélt, hogy a háború jelentős eredménye volt új területek elfoglalása Ukrajnától. Ehhez képest Peszkov most azt mondta, hogy ez a kérdés fel sem merült, nem adtak ki nyilatkozatokat sem ilyesmiről, és még sok munka van hátra a területek felszabadításáig. Mint hozzátette, mindannyian tudják, hogy Oroszország „új régióiban” vannak elfoglalt területek, amiket „még fel kell szabadítaniuk”.

Peszkov szerint így a „különleges katonai hadművelet” egyik fő célja továbbra is az, hogy megvédjék az Ukrajna délkeleti részén és Donbaszban élő embereket, és az ő megvédésük érdekében hoztak létre területeket és a népszavazás eredményeként váltak Oroszország részévé, szerinte Putyin is csak erről beszélt. Peszkov megerősítette azt is, hogy a „nácítlanítás” és a „demilitarizáció” továbbra is célja a „különleges katonai hadműveletnek.”

Putyin szerdán beszélt az orosz „Emberi Jogi Bizottság” ülésén, és itt mondta el, hogy az országnak jelenleg nem kell több katonát mozgósítania, és az oroszok által megszerzett területek jelentős eredményei a háborúnak.

Moszkva szeptember végén jelentette be, hogy a négy ukrajnai megyében szervezett „népszavazás” eredményeképpen ezeket a területeket Oroszországhoz csatolják. Hadseregük már ekkor sem ellenőrizte teljes egészében ezeket a területeket, az ősz folyamán pedig több helyen is jelentősen vissza kellett vonulniuk a területeket felszabadító ukrán hadsereg előretörése miatt.