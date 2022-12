Hétvégi olvasnivalók tanksapkától tankcsapdáig

Jó reggelt, jó hétvégét! Ezen a héten is sokat és sokfélét írtunk oktatásról és fociról, a linkekre kattintva lehet visszanézni. (Na jó, ezt a virrasztós videót külön is ajánlom!) Most pedig jöjjön mindenféle más a mögöttünk álló öt nap nagyobb anyagaiból!

Arctalanul

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Orbán Viktor mintha elvesztette volna a látnoki erejét. Kedden Varga Mihállyal megvétóztatta Ukrajna megsegítését, aztán gyorsan letagadta, hogy ilyet tett volna. Közben Szijjártó Péter külügyminiszter a szlovák politika leginkább magyar- és kisebbségellenes vezetőit látogatta és dicsérte. És a napnak nem volt még vége: késő este Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt voltak a kormányfő beszélő fejei, akik bejelentették a benzinárrögzítés eltörlését. Az »anya nő, az apa férfi, a benzin marad 480« szlogenhez még az arcát adta Orbán, a kivezetés idején már nem láthattuk sehol. Hová tűnt a streetfighter?” Ezzel indítja legutóbbi posztját a Mehr Licht! blog, és egyben össze is foglalja a hetet egy bizonyos szempontból.

Benzinársapkátlaníthatatlanság

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A magyarországi benzinkutakon tapasztalható hiányhoz nincs köze a tengeren szállított nyersolajra érvényes behozatali tilalomnak, sem az orosz olajra biggyesztett ársapkának - szögeztük le a hét elején. Aztán vadásztuk a benzint Belbudán és a 10-es út mentén Dorogig, Esztergomig.

Az ársapka szögre akasztása után Csurgó Dénes megírta, hogy a kormány nagyon próbálja sulykolni, hogy a szankciók miatt szűnik meg az olcsó üzemanyag korszaka - pedig a magyar ellátásban a háború előtt bevezetett ársapka okozott igazi gondokat, a szankciók hatását csak februárban érezte volna meg a Mol.

Orosz-ukrán

photo_camera Ukrán tüzérek Torecknél, Bakhmut városától pár kilométerre délre. Fotó: NARCISO CONTRERAS/Anadolu Agency via AFP

Anatolij Fedoruk, Bucsa polgármestere villámlátogatáson járt a Ferencvárosban, amely testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni a márciusban borzalmas bűncselekmények színterévé vált ukrán várossal.

A tél beállta Ukrajnában aligha hozhat nyugalmat. Az ősszel elmocsarasadó táj merevre fagyása kedvező terep a manőverhadviselésnek, az ukránoknak meg elemi érdekük, hogy maguknál tartsák a kezdeményezést.

Tisztelt Bíróság!

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Körvonalazódik a következő hónapok egyik legnagyobb konfliktusa. Brüsszel komoly bírósági reformokhoz is köti a befagyasztott pénzek felolvasztását, a változás az Országos Bírói Tanács hatásköreinek jelentős bővítését eredményezheti, véget vetve például Varga Zs. András Kúria-elnök túlhatalmának. Vagy akár a pozíciójának. Az OBT sajtóreggelijére Varga nem ment el, és a vele összhangban az OBT-tagokat betámadó kormánymédia is távol maradt. Miklósi Gábor viszont ott volt (a képen jobbra, középen).

Podcastek

Magyari a mikrofonnál: először a korrupciót tudományosan tetten érni kívánó kutatókkal beszélgetett, majd jött az Országzászló a Huxit esélyéről és Gyurcsány karanténjáról.

Hőmérőzés

photo_camera Az Országos Társadalombiztosítási Intézetben 21 fok várja a dolgozókat és az ügyeiket intéző polgárokat. Fotó: Dienes Gábriel

Több állami intézményben melegebb van, mint amit a munkavédelmi jogokat félresöprő 18 fokos kormányrendelet előír. Ami nem is baj, hiszen veszélyeztetné a kormánytisztviselők egészségét, ha huzamosabb ideig 18 foknál hidegebb szobákban kellene dolgozniuk. Gyakornokunk mérései szerint ettől nem kell tartaniuk.



FŐFŐ

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Bardóczi Sándor, a főváros főtájépítésze azt mondja, a mostani városvezetésnek fontos a zöldterület-fejlesztés, és így inspiráló azon dolgozni, hogy jobbá tegyék Budapestet. Interjúnkban szóba kerül többek közt a pesti alsó rakpart átalakulása, a városnegyedeket megerőszakoló kiemelt beruházások, a Népliget rehabilitációs tervei, a méhek és egy két helyrajzi számon jegyzett fa is.



Okoska botocska

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Kikerült az internetre az eddigi legokosabb chatbot. A mesterségesintelligencia-alapú chatGPT simán ír angolul akár verset is, de azért sok hibája van. Magyarul még nem ilyen okos. De mire jó ez, és kinek veszi el a munkáját? Bede Márton megkérdezte őt is.

Slankitabi

photo_camera Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR/Science Photo Library via AFP

Az Egyesült Államokban már engedélyezték az eredetileg cukorbetegség kezelésére használatos injekciók fogyókúrás célú használatát. A közösségi médiában irdatlanul gyorsan terjed a hírük, a súlyos mellékhatásokkal pedig egyelőre kevesen foglalkoznak.



Pártpolitika

A mozgalmi ernyő alatt az ellenzék nem sértette meg, de megkerülte a párt- és kampányfinanszírozási szabályokat – ahogy a Fidesz is teszi, csak közpénzből finanszírozva.

Eddig sem voltak jóban, most már nyílt háború folyik Borbély Lénárd csepeli polgármester és a híres Fidesz-alelnök között, ami a kerület működését is veszélyezteti.

A Human Rights Watch (HRW) magyar választási kampányról készült jelentésében részletesen bemutatják, hogyan mosódott el minden határ az állam, a kormánypártok és a kormány között, és miért jelent ez komoly versenyelőnyt a Fidesznek.

Bűn az élet

photo_camera Ali al-Szahili egy a sokmillió pórul járt libanoni bankbetétes közül, akik a szigorú tőkekontroll miatt nem férnek hozzá bankban őrzött pénzükhöz. Kétségbeesésében fegyveres rabláshoz folyamodott, már ha rablásnak nevezhetjük, hogy a saját pénzét vitte el a bankból. Fotó: Screenshot: Vice

A Vice stábja Libanonban elkísért néhány kisemmizett betétest, akik pisztollyal és Molotov-koktélokkal felfegyverkezve rabolták vissza a saját pénzüket a banktól.

Joseph Augustus Zarellit 1957-ben, négyéves korában ölték meg, de csak most derült ki, hogy ki volt ő. Azonosítása talán végre közelebb viszi a nyomozókat ahhoz, hogy megtalálják a gyilkosát.

Tévé

A saját magukról készített dokumentum-sorozat célja elvileg az volt, hogy bemutassák a „teljes igazságot”, hogy miért hagyták ott a királyi családot, de ehelyett csak egy önfényező romkom dokut kaptunk.