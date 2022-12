Magyar Közút: Hófúvásra és téliesebb útviszonyokra kell számítani

Az időjárási előrejelzések alapján a téli szezon első országos havazására lehet számítani a hétvégén, hófúvásra és téliesebb útviszonyokra figyelmeztet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A közleményükben azt írták: minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek majd a következő napokban, ahol lehet, ott előszórási, preventív sószórási munkákat is végeznek. De az intenzív havazás mellett időszakosan téli útviszonyokra is fel kell készülniük az autósoknak, főleg Észak-Dunántúlon és a Bodrogközben, ahol a 70-75 km/órás széllökések már este hófúvást eredményezhetnek.

A közútkezelő ezért arra kér mindenkit, hogy a következő napokban még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és csak a téli közlekedésre alkalmas járművel induljanak útnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat délutáni előrejelzése alapján éjfélig az Alpokalján, a Bakonyban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, majd vasárnap már máshol is egyre többfelé válthat havazásba az eső, de a váltás után a legtöbb helyen gyorsan gyengül, vagy megszűnik a csapadék a vasárnap déli órákig.

Vastagabb hótakaró kialakulására főként az Alpokalja, a Dunántúli- valamint az Északi-középhegység magasabb részein lehet számítani. A nyugati és az északkeleti tájakon 1-6 cm-es hóréteg is kialakulhat, vasárnap este pedig az Ózd-Békéscsaba vonal mentén hullhat 1-5 cm-nyi friss hó.

A Magyar Közút szakemberei a hófúvásban várhatóan érintett megyékben már pénteken előkészítettek minden hómarót és még a havazás előtt megelőzésképpen síkosságmentesítő anyagokat is kijuttatnak az országos utakra, hogy megakadályozzák a friss hó azonnali letapadását a burkolatra. Ezt nehezítheti, hogy gyakorlatilag mindenhol intenzív esőzésből vált majd át havazásba az időjárás, így az előzetesen kijuttatott anyagokat lemoshatja az eső.

A szükséges esetekben a síkosságmentesítési munkákon kívül a hóeltakarítási munkákat is ütemezetten elvégzik az országos közutakon. A belterületi utak többsége önkormányzati kezelésben van, az autópályák döntő többségét pedig koncessziós társaságok üzemeltetik.

A munkagépek 80 mérnökségi telephelyről indulnak el a 31 ezer km-es közúthálózatra és a több mint 3000 településen átvezető szakaszokra, így egy-egy munkagép teljes fordulóköre a beavatkozás jellegétől, az időjárási és forgalmi helyzettől és a terepviszonyoktól függően 2-4 órát is igénybe vehet.

Az erős szél miatt kialakuló hófúvással érintett területeken hatékonyan csak a szél elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek, de addig is mindent megtesznek az utak járhatóságáért – írja a Magyar Közút, ami szerint hófúvásnál hiába takarítják le a burkolatról a havat a gépek, azt a viharos széllökések visszahordhatják, egy idő után még olyan szakaszokon is, ahol hófogó rácsok vannak.

A Magyar Közút a közlekedők együttműködését is kérik: vezessenek lassabban, óvatosan, az évszaknak megfelelően, csak megfelelően felkészített, átvizsgált és téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, a nehéz tehergépjárművekkel közlekedők pedig ha tehetik, várják meg az intenzívebb havazás végét, mert ha egy hegyvidéki szakaszon, akárcsak latyakos úton is megtorpannak és nem tudnak tovább haladni, a mögöttük feltorlódott forgalomban kell várakoznia a közutas munkagépeknek is.