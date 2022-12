10 jó, ingyenes program Budapesten

Hol lehet Budapesten ingyen szórakozni, sportolni, művelődni vagy gyereket sétáltatni? A 444 jó hely Budapesten kalauzból többek közt ez is kiderül. Könyvünk 12 tematikus fejezeten át sorolja a remek budapesti helyeket az éttermektől a kilátókig, a kávézóktól a boltokig, a filmfesztiválokól a játszóterekig, a galériáktól a pizzeriákig. 444 hely szakértő tippekkel, hogy az is megtalálja a neki való helyet, aki gyerekkel kirándulna, és az is, aki külföldi partnert vinne üzleti ebédre.



Budai sárga

Az általában a helyi jelentőségű utak jelzésére használt szín tökéletes teljesítménytúrát kínál Buda hegyei-dombjai közt. A nagykovácsi református templomtól a budaörsi Szabadság útig tartó budai szakasz 34 kilométer 1000 méter szintkülönbséggel, ami egy közepesen felkészült túrázó számára is teljesíthető egyetlen nap alatt. Népszerű túra télen is, csak ne feledjük, hogy korán sötétedik.

János-hegyi-átjáró

Ez a barlang a János-hegy hátsó oldalán több szempontból is különleges: tiszta, végig lehet rajta sétálni, és imádják a kisgyerekek. A 18 méter hosszú átjáróbarlang a két vége felől éppen elég fényt kap ahhoz, hogy lámpa nélkül is nyugodtan végig lehessen rajta menni, de az igazi felfedezőélményért inkább legyen a család minden tagjánál elemlámpa. A János-hegy csúcsáról lefelé előbb a piros, majd a piros barlang jelzésen megközelíthető.

Magyar Zene Háza

Talán a rendszerváltás óta nem sikerült olyan jól épült Budapesten, mint a Fudzsimoto Szou japán építész tervei alapján a Városliget korábban teljesen lepukkant részén emelt Magyar Zene Háza. Az épület a koncerttermet és az irodákat leszámítva gyakorlatilag teljesen bejárható napközben. A a hatalmas üvegfalaknak és fénykútnak nevezett tetőablakoknak köszönhetően mintha az épület belsejében is a fák közt lennénk.

Molnár-sziget

A Soroksár felől hídon, Csepel felől egy igazi budapesti kuriózummal, komppal megközelíthető, 2 kilométer hosszú, de alig 300 méter széles szigeten körülbelül 500 épület áll, amelyek nagyobb része nyaraló. Különösen a Csepel felőli parti sétány mellett tobzódik a jellegzetes magyar nyaralóépítészet és -dekoráció, ami nemcsak a házakra, hanem az előttük fekvő mikropartszakaszokra is kiterjed. A sziget déli részén egykor napközis ifjúsági tábor működött, ennek helyén ma egy a fővárosban szinte páratlanul szépen rendben tartott játszótér-birodalom és sportpályák találhatók.

Nagy-Kevély

A legszebb panorámájú budapesti hegy, bár a csúcsa kívül esik a főváros határán. A több irányból is megközelíthető hegy rövid kirándulásra és egészen komoly egész napos túrázásra egyaránt alkalmas. A kopár, sziklás csúcsról nyíló kilátás minden fáradságért kárpótol, a Békásmegyeri lakóteleptől Pilisborosjenőig minden tökéletesen látszik. Ami pedig nem, nevezetesen az északi irány, azt a közeli Kis-Kevélyről lehet szemügyre venni. A Róka-hegyi kőfejtőtől érdemes megkezdeni a mászást, de tucatnyi útvonalvariáció van.

Néger fiú

Budapest legkülönlegesebb köztéri műalkotása egy nyúlfarknyi kis utcában áll az Allee bevásárlóközpont mögött. Kárpáti Anna 1967-ben készült alkotása a szobrásznő Kongóból érkezett ismerősének, a baráti szocialista cserediák Alfának állít emléket. 2012-ben méltó díszletet is kapott, a hatalmas murálon Kárpáti többi alkotásával, amelyek Magyarországon szétszórva találhatók, itt a Váli utcában viszont mind összegyűltek.

Pünkösdfürdő Park

Budapest legújabb méretes közparkja 2022 tavaszán nyílt a Római-part északi végénél. A Duna közvetlen közelében lévő héthektáros területen rengeteg a pihenésre, sétálásra alkalmas, virágokkal beültetett, zöld tér. Méretes, modern játszótereinek köszönhetően ez ma Budapest egyik legjobb gyerekes közparkja. Van egy kutyás játszótér is különböző akadályokkal, a parkban pórázon lehet sétálni az állatokkal, a víz melletti füves részen viszont el is lehet engedni őket.

Szabó Dezső feje

Szabó a két világháború közötti időszak jelentős írója volt, akinek gyomorforgató antiszemitizmusával, de kora uralkodó szellemi-politikai irányzataival is szembemenő gondolataival az utókor nem nagyon tudott mit kezdeni. Az alkotó Szervátiusz Tibornak talán nem ez volt a szándéka a Szabóra egyébként meglepő módon tényleg hasonlító tömör fejjel, de annak szinte zavart arckifejezése tökéletesen visszaadja az önmagával és a világgal egyszerre viaskodó írót. A környék a Gellérthegy legcsendesebb, egyben legszebb része, érdemes egyet sétálni a parkban és az elképesztő villaépületek közt.

Újhegyi horgásztó

Budapest talán legkülönlegesebb hangulatú zöldterülete és vízfelülete. A méretéhez képest mindenképpen. A néhány perc alatt körbesétálható tó körül folyamatosan pörög a horgászélet, az egyesület tagjai és a napijeggyel horgászók a stégeken ücsörögve várják a kapást, ami tekintve hogy a vízbe folyamatosan telepítenek sokféle halat, esélyes is. A vadkacsák és a teknősök viszont zavartalanul élvezhetik a fürdőzést a panelrengeteg árnyékában.

Virág Judit Galéria

Szemben a múzeumokkal, a legtöbb budapesti galériába még jelképes összegért sem kell belépőjegyet váltani. A Falk Miksa utca galériarengetegéből is kiemelkedő Virág Judit Galéria egyre terebélyesebb pincerendszerével 1200 négyzetméternyi kiállítótér várja a látogatókat, és rendszeresen lehet elcsípni nagyszerű festményeket az elmúlt 50-100 év hazai terméséből. Most decemberben például a karácsonyi aukció képeit, köztük Vaszary- és Rippl-Rónai-alkotásokkal.