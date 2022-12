Egy celebséf is van a németországi puccsot tervező letartóztatottak között

December 7-én huszonöt embert tartoztattak le Németországban, Ausztriában és Olaszországban, mert egy szélsőjobboldali és volt katonákból álló csoport azt tervezte, hogy megrohamozzák a Reichstagot, vagyis a német parlament épületét, és átveszik a hatalmat.

A Guardian azt írja, a letartóztatottak között van Frank Heppner, müncheni sztárszakács is, akit abban az ausztriai síparadicsomban található, ötcsillagos szállodában tartóztattak le, ahol dolgozott.

A gyanú szerint a terrorista csoport „katonai szárnyának parancsnoki állományához” tartozott, és az új tagok toborzásáért, fegyverek beszerzéséért, valamint a lehallgatásbiztos kommunikációs és informatikai struktúra kiépítéséért volt felelős. De az ő feladata volt még az „Új Német Hadsereg” tagjainak étkeztetését biztosító kantin működtetése is.

A Die Presse című osztrák napilap információi szerint Heppner lett volna a magát XIII. Henriknek nevező férfi személyes szakácsa is, már amennyiben összejött volna a tervük, hogy megpuccsolják a kormányt és a „herceget” királlyá koronázzák.

Egyébként Heppner lánya teljesen mellékesen a Real Madridban játszó David Alabával él együtt, aki egyben az osztrák válogatott csapatkapitánya is. Alabát keresték a német lapok, de nem akart nyilatkozni.

photo_camera Fotó: ULI DECK/dpa Picture-Alliance via AFP

A puccsolni vágyó gyanúsítottak száma szerdáról péntekre már 54-re emelkedett, de a hírek szerint még további letartóztatások várhatók. A német szövetségi bűnügyi hivatal szerint már több mint 50 helyszínen találtak fegyvereket és lőszereket.

A csoport terve az volt, hogy megdöntik a köztársaságot és létrehoznak egy új, az 1871-es Németországot mintázó államot egy magát hercegnek nevező férfi vezetésével.

Úgy tudni, hogy a csoport tagja volt egy volt rendőrtiszt is, akinek korábban az volt a feladata, hogy megvédje a zsidó közösségeket a terrortámadásoktól. Michael Fritschet 2020-ban felfüggesztették a szolgálat alól, majd később el is bocsátották, miután többször is részt vett a koronavírus-tagadók által szervezett tüntetéseken, majd később a koronavírus-tagadjó Querdenker mozgalom politikai pártjának, a DieBasisnak lett a képviselőjelöltje.

A letartóztatottak között van még Birgit Malsack-Winkemann, egy bíró is. Állítólag ő volt a tervezett puccs egyik központi szereplője, és a terv az volt, hogy a puccs után ő lesz az igazságügyi miniszter. A bírónő állítólag fontos logisztikai információkkal szolgált a csoportnak arról, hogy miként juthatnak be a Reichstagba. (Guardian)