Esett a hó

Az országban sok helyen a szombati eső éjjel havazásba váltott át, az Időkép Facebook-oldala szerint Zircről már 7 centis havat jelentettek, a Bakonyban és északkeleten pedig hófúvások vannak.

Videójuk szerint Eplényben is megmaradt a hó, és az Időkép oldalán követhető kamerák szerint már a Kékestetőre is elindultak páran szánkózni. Tömeg egyelőre nincs, de az eddigi évek tapasztalatai szerint délutánra akár dugó is lehet a környéken, ha az országból mindenki egyszerre indul el havat látni.

Budapesten egy kis reggeli hószállingózást leszámítva nem történt semmi jelentőségteljes, hóval kapcsolatos időjárási jelenség.