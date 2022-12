Kevésbé hatna elit hisztinek a feminizmus, ha magyarul is tudnánk beszélgetni róla?

Egy fiatal magyar nők által létrehozott, de alapvetően külföldi bázisú platform, a Lazy Women és az Auróra egy magyar nyelvű feminista szótár megalkotására vállalkozott. Pontosabban arra, hogy a hanyatló Nyugaton már jól ismert kifejezésekre megtalálja a legjobb magyar verziót. Ha nyelvújításra most nincs is túl sok sansz, elgondolkodtató, hogy

miért nem léteznek még magyarul feminista kifejezések, milyen hatással van ez a társadalmunkra oda és vissza, és ha kreálunk magyar feminista szavakat, a kultúránkba is könnyebben be tudjuk-e majd építeni, hogy a női jogok pontosan ugyanolyan emberi jogok, mint a többi.

Kevésbé lenne „elit hiszti”

A kezdeményezés kiindulópontja, hogy többek közt azért nem vagyunk még nagy feminista nemzet, mert a közoktatás elmaradottsága és az alacsony színvonal miatt nemcsak hogy sosem hallunk a modern nőjogi mozgalmakról, és a szüfrazsettekről is maximum egy fél mondat erejéig,



de sem női írókkal, sem más fontos női szerepmodellekkel nem találkozunk, és a nőket még a kötelezőkből is csak mellékszereplőknek vagy múzsáknak ismerjük. De legalábbis nagyon passzívnak. A probléma gyökere, hogy a feminizmus a modern nyugati kultúrában alakult ki és fejlődött tovább, Kelet-Európa pedig egyelőre nehezen tartja a lépést ezekkel az eszmékkel. Amíg az alapvető emberi jogok védelme is nehézkes, ez így is marad - hiszen a női jogok is emberi jogok.

A Lazy Women cikke szerint a külföldre űzött CEU és gender studies, és a feminizmus meg sem említése a tantermekben azt okozza, hogy se a lányok, se a fiúk nem értik, mit jelent a toxikus maszkulinitás vagy az internalizált nőgyűlölet.



„Úgy tűnik, hogy azok az emberek, akik a tanterveket állítják össze, egyszerűen lusták voltak a társadalom felére gondolni közben” - írják. Magyarországon a feminista mozgalom - már ha egyáltalán lehet nálunk ilyesmiről beszélni - rengeteg kihívással szembesül, kezdve a kormány nő- és genderellenes politikájával, a szakemberképzés megszüntetésével, vagy a társadalmat még ma is átható szalonszexizmussal.

A kérdés, hogy mit kellene csinálnunk, hogy más lányoknak és nőknek ne kelljen a cikk szerzőjéhez hasonlóan minimum huszonhárom évet várnia arra, hogy az alapműveltsége részévé váljon néhány nőjogi alapfogalom - amik ugyanolyan alapvetőek (kellene, hogy legyenek) mint a „feudális társadalmi berendezkedés” vagy a „keretes szerkezet” - messzire vezet. De megvan rá az esély, hogy kevésbé hatna „elit hisztinek” a feminizmus, ha magyarul is tudnánk róla beszélgetni.

Amíg ezt elolvasta, máris lett néhány új feminista szó

A Nagy Genderszótár műfajával már megpróbálkoztunk hét éve, amit Király András újságírónk akkor a genderológia egyik fellegvárának számító, madisoni Wisconsin Egyetem LMBTQ+ közösségének Transz, Genderqueer és Queer Terminológiai gyűjteménye alapján állított össze.

Egy ilyen szótár sosem teljes, és nem is lehet az: a nyelv folyamatosan változik, a genderszakosok nyelve például olyan tempóban, hogy valószínűleg aközben is lett néhány új szavuk, amíg ezt a mondatot elolvasták. Ezért a feminista szótárral is a teljesség igénye nélkül fogunk kísérletezni.

Catcalling - szexuális felhangú, zaklató, fenyegető vagy gúnyos megjegyzések kiabálása valakire, de catcallingnak minősülhet például az is, ha valakinek utána fütyülnek az utcán.

Cismale - ciszférfi; olyasvalaki, akit születésekor a nemi jegyei alapján férfiként azonosítottak, és férfinak definiálja magát.

Femicidium - nők elleni rendszerszintű erőszak.

Gaslighting - avagy gázlángolás; egy ember pszichológiai manipulációja. A gázlángozás miatt az áldozat megkérdőjelezi saját gondolatai, emlékei vagy valóságészlelése érvényességét, ez pedig zavarodottsághoz, az önbizalom és az önértékelés elvesztéséhez, az érzelmi és mentális stabilitással kapcsolatos bizonytalansághoz vezet, miközben az áldozat függőségi viszonyba kerül az elkövetővel. A gaslighting a bántalmazásnak az a formája, amikor a bántalmazó úgy akar manipulálni, hogy kétségeket próbál ébreszteni az áldozatban.

Gatekeeping - kapuőrködés; a hozzáférés, lehetőség vagy tudás birtoklása. A kapuőr pozícióban lévőknek döntő szava van abban, mi számít „fontosnak” vagy „érvényesnek”, ki és mi az, amivel megéri foglalkozni, de kapuőrzés az is, amikor valaki eldönti, hogy kinek van vagy nincs joga egy közösséghez vagy identitáshoz tartozni.

Incelek - egy lazán kapcsolódó online szubkultúra, amelynek tagjai azt állítják magukról, hogy a megváltozott női szerepek, illetve úgy általában a nők tehetnek arról, hogy nekik nem jut elég szex. Az incelcsoportokban gyakran megy a fantáziálás erőszakról és ünneplik a tömeges lövöldözéseket. Nemrég megírtuk, hogy már az amerikai titkosszolgálat is jelezte, hogy az incelek növekvő fenyegetést jelentenek.

Internalizált nőgyűlölet - a szolidaritás hiánya; amikor a nők önkéntelenül átveszik és megtanulják a társadalmi és kulturális szexista üzeneteket.

Male/female gaze - a filmiparból elterjedt kifejezés; „male gazeről”, avagy férfitekintetről akkor beszélünk, ha a néző egy heteroszexuális férfi szemüvegén - és ideáljain - keresztül látja a neki bemutatott dolgokat, főleg a női testeket. A női tekintet értelemszerűen ennek női megfelelője, amit a feminista filmek, feminista pornófilmek előszeretettel használnak.

Mansplaining - lekezelő, megalázó, atyáskodó módon elmagyarázni valamit egy nőnek, feltételezve, hogy nincs »elég« ismerete a témában - mert nő.

Mizandria - férfigyűlölet.

Nembináris - aki sem férfiként, sem nőként nem határozza meg magát, vagyis kívül esik a kétpólusú (bináris) felosztáson, de ide értjük azokat is, akik egynél több neműként definiálják magukat. A nembinárisságnak nincs köze a biológiai nemhez.

Patriarchátus - szó szerint férfiuralmat jelent; olyan társadalmi struktúra, amiben a férfiak szisztematikusan a nők fölé vannak rendelve. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes férfinak, minden helyzetben hatalma van minden nő felett, hanem azt, hogy a társadalomban a hatalmi pozíciók többségét férfiak foglalják el. Még akkor is, ha a nemükön kívül egyéb (gazdasági, etnikai) tekintetben azonos társadalmi helyzetben vannak sok nővel, akár munkahelyen belül is.

Pro-life/pro-choice - érvelés az abortusz tilalma mellett, vagy a döntés szabadsága mellett.

Rape culture - az erőszak kultúrája; amikor a társadalom vagy a környezet normalizálja vagy elbagatellizálja a szexuális zaklatást.

Red flag - „piros zászló”, rossz előjel, intő jel. Leginkább emberi viselkedésre utal.

Slut-shaming - amikor a társadalom becsmérli a szexualitásukat, vágyaikat explicit módon megélő nőket, gyakran kettős mércével, de slut-shaming az is, ha egy nemi erőszak áldozatot a több szexuális partnere vagy „szexi" ruházata miatt hibáztatnak.

Toxikus (mérgező) maszkulinitás - amikor férfiak egy homályos társadalmi elvárásnak megfelelve nagyon férfiasan próbálnak viselkedni.

Transzfeminizmus - a transzneműség elfogadása leginkább a feminizmus harmadik hullámára jellemző, amit körülbelül az 1990-es évektől számítunk, és megjelennek benne például az afro-amerikai és a harmadik világbeli nők problémái, jogai, hátrányos helyzete is. Tehát nem csak a középosztálybeli fehér nőkre koncentrál. A transzfeminizmus alapvetése, hogy a társadalmi nem egy patriarchális társadalmi konstrukció, az elnyomó rendszer pedig a transznemű embereket is érinti, és nélkülük a feminista mozgalom nem képes céljainak elérésére.

Transzfóbia - transzszexuálisokkal szembeni előítélet, gyűlölet vagy a transzszexualitástól, transzszexuálisoktól való félelem.

Trigger - valakit egy régebbi traumájára emlékeztet valami, megsértődik, felhúzza magát, vagy hirtelen negatívan reagál valamire.

Woke - „felébredt" vagy „éber"; társadalmilag tudatos. Orbán Viktor szerint „mi be vagyunk oltva a woke-vírus ellen”, úgyhogy nagy baj nincs.

A „CSAK ezt az 1-et kértem!” feminista fesztivál december 12-től 18-ig tart az Aurórában, a Lazy Women és az Auróra szótárprojektje is ennek keretében készült.