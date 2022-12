Komoly éjszakai fagyok lesznek a jövő héten

Igen hideg lesz a jövő hét eleje, éjelente mínusz 3-mínusz 9 fokig is lehűlhet a levegő, de a legmagasabb nappali hőmérséklet is fagypont körül várható csupán, jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn többnyire napos idő várható, kivéve az észak-északkeleti országrészt, ahol havazás, hózápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hámérséklet -2 és +3 fok között alakul.

Keddre virradóra lesz a leghidegebb, -9 és -3 fok között alakulhat a hőmérséklet. Napközben -3 és +3 fok között lehet. Szerdán hajnalban ismét komoly fagyok lesznek, megint akár -9 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben -3 és +4 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

Csütörtök hajnalban még -7 fok is lehet, napközben viszont helyenként már +7 fokig is felmelegedhet. Péntekre virradóra a leghidegebb részeken -4 fokig hűlhet a levegő, napközben viszont 2-9 fokig is melegedhet, a déli országrészben pedig akár 13 fok is lehet.

Szombaton újra lehűlés várható, napközben csupán -2 és +2 fok közti csúcshőmérséklettel, hogy vasánrap hajnalban újra akár -9 fokig is lehűljon a levegő. (Via MTI)