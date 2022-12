Mit keres egy főnáci Márai Sándor öccsének filmjében? Pénzt

A Ratline című podcast is valami olyasmi, amiről Esterházy Péter azt írta: jobb korokban elfogadták közvetlen Isten-bizonyítéknak. Nem csak azért, mert bravúrosan van szerkesztve, hanem mert tényleg szinte csodaszámba mennek a sok munkával és nem kevés szerencsével feltárt összefüggések és fordulatok. Pár hónapja küldte át egy podcastfüggő barátom, hogy ő ennél jobbat még nem hallott, és mire eljutottam a 10 részes sorozat közepéig, már nagyon bántott, hogy semmilyen apropót nem találok arra, hogy megírjam. Mert hát mégiscsak egy négy éve publikált, alapvetően történelmi témájú, angol nyelvű podcast, semmi aktualitás.

Annál jobban megörültem, amikor láttam, hogy pont most jelent meg az 500 oldalas könyvvé bővített változata magyarul, Patkányút címmel.

A szerző Philippe Sands ügyvéd, a nemzetközi jog egyik szaktekintélye, aki 62 éves, de olyan életrajza van, mintha 162 éve praktizálna. „Pályakezdő voltam ’94-ben, egyetemen tanítottam és épp egy nehéz időszakon mentem keresztül, elvesztettük a gyerekünket - mesélte a Magyar Narancsnak. - James Crawford, kedves barátom és egyetemi kollégám – ma bíró a Nemzetközi Bíróságon – épp Magyarországot képviselte, és hívott, segítsek. Gyanítom, részben azért szólt, mert tudott a családi helyzetünkről. Akárhogy is, ezzel kezdődött a pályafutásom a Nemzetközi Bíróságon és a legelső ügyem a bős–nagymarosi vízlépcső volt.”

photo_camera Philippe Sands a nürnbergi per kezdetének 75. évfordulójának állami megemlékezésén Fotó: DANIEL KARMANN/AFP

Ezek után olyan nagyon változatos területeken vállalt prominens szerepet: környezetvédelem, tengerjog, sport, kínzások. Tucatnyi szétidézett szakmunka mellett politikai visszhangot kiváltó könyveket írt az iraki háborúról, a guantánamói kényszervallatásokról, illetve legutóbb az brit gyarmatbirodalom sötét örökségéről. Menő egyetemeken tanít, és ő az angol PEN Club elnöke.

Emberiesség elleni

De Sands elsősorban az emberiesség elleni bűntettek és a népirtás szakértője. A kilencvenes évek végén részt vett a hágai Nemzetközi Bíróság megalapításában, majd sorra érkeztek íróasztalára az ügyek: Jugoszlávia, Ruanda, Kongó, Líbia, Afganisztán, Csecsenföld, Irán, Szíria, Libanon, Sierra Leone.

2010-ben azért utazott Ukrajnába, pontosabban Lvivbe, vagyis Lembergbe (az egyszerűség kedvéért utóbbit használom végig), hogy ezekről adjon elő. A felkészülés során lett figyelmes arra a különös életrajzi egybeesésre, hogy Hersch Lauterpacht és Raphael Lemkin, akik a nürnbergi perek alatt, egymástól függetlenül kidolgozták az emberiesség elleni bűntett, illetve a népirtás fogalmait, egyaránt Lembergben volt fiatal, oda járt egyetemre. „Úgy tűnt, több mint véletlen, hogy az a két ember, aki mindenki másnál többet tett a nemzetközi igazságszolgáltatás modern rendszerének megalkotásáért, ugyanahhoz a városhoz kötődik” - írja a Kelet-nyugati utca című, magyarul szintén megjelent könyvében.

De ez csak az első volt a varázsos véletlenek sorában.

Mert hogy történetesen a nemzetközi jog e két alapító atyjának nagy csodálója, Philippe Sands is erősen kötődik Lemberghez: ott gyilkolták meg a nagyapja családját. A lembergi tömeggyilkosságok kiemelt felelősei között volt Hans Frank, Hitler ügyvédje és minisztere, a megszállt lengyel területek főkormányzója, illetve helyettese, Otto von Wächter, Galícia kormányzója.

photo_camera Középen Hans Frank, balján Otto Wächter 1942-ben Fotó: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

A Kelet-nyugati utca azzal kezdődik, hogy Sands és Hans Frank fia besétálnak a nürnbergi tárgyalóterembe. Niklas Frank engesztelhetetlenül gyűlöli apját:

„Ez a terem számomra és a világ számára is boldogságot jelent”

- mondja halkan és határozottan a teremben, ahol az apját kötél általi halálra ítélték. Az ő története áll a könyv középpontjában, de külön fejezetet kap a három lembergi ős: Lauterpacht, Lemkin és Leon - a két nemzetközi jogász és Sands nagyapja.

De itt még mindig nincs vége, mert a Hans Frank fiával folytatott hosszú beszélgetések során Niklas mintegy mellékesen megkérdezte: megadja-e Otto von Wächter fiának telefonszámát. Ezután a három férfi - az elkövetők fiai és az áldozatok dédunokája - nagy, közös utazásra indult térben és időben. Ennek állít emléket a What Our Fathers Did című dokumentumfilm is.

A szokásosnál indokoltabb disclaimer: aki szokott angolul podcastet hallgatni, az ne olvasson tovább, hanem hallgassa meg a Ratline-t a BBC oldalán.

Sztorik szövevénye

Ez a podcast ugyanis tulajdonképpen egy krimi, amelynek fő kérdése: ki ölte meg Otto von Wächtert? A fia, aki egyedül él egy osztrák kastélyban, ugyanis meg van róla győződve, hogy apja gyilkosság áldozata lett. Nem tagadja a nácik bűneit úgy általában, de rögeszmésen bizonygatja, hogy az apja bürokrata volt, nem fajgyűlölő tömeggyilkos.

Wächter az osztrák náci párt egyik első tagja volt, a bécsi puccs egyik szervezője, a zsidók eltávolításáért felelős államtitkár, SS Gruppenführer, a krakkói gettó kialakítója, akinek területi fennhatósága alatt haláltáborok működtek. Háborús bűnökkel vádolták meg már a második világháború alatt is, és 100 ezer ember halálért tették felelőssé. Sands is tudja, hogy nincs az az épeszű értelmezés, amely jóindulatúan tudná megítélni ennek az embernek a történelmi szerepét. De beleáll ebbe a feladatba, ez az egyik nagy trükkje: nem fogadja el bemondásra, hogy Otto Wächter szörnyeteg volt, hanem akkurátusan utánajár, történészekkel beszél és levéltárazik. Horst Wächter pedig, az apja nevének tisztára mosása érdekében, átadja Sandsnek a felbecsülhetetlen történeti forrást: a szülei levelezését és minden gondosan őrzött dokumentumát.

Ezek már a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeumban vannak, és online is kereshetők. A tíz részes podcast elmeséli Otto és Charlotte szerelmét, házaséveiket, Otto karrierjének csúcspontjait, majd bujkálását és rejtélyes halálát. Ehhez nem csak az általa megszerzett dokumentumokat használja fel Sands, hanem személyesen is felkeres minden releváns forrást, és beutazza a fél világot nyomozás közben. Beszél az akkor még fiatal nácival, akivel az apja együtt bujkált az Alpokban; de elutazik a CIA egyik alapítójának családjához is, hogy közölje velük: az apjuknak van egy eltitkolt gyereke. (Hogy ez hogy jön ide, abba bele sem kezdek.)

A számos helyszín közül itt csak egyet emelek ki: Rómát. Innen akart egy másik kontinensre szökni a nem sokkal korábban még egy egész tartományt irányító, kastélyban élő főnáci, aki a háború közepén, két sortűz megtekintése között arról panaszkodott Lembergből a feleségének, milyen nehéz beszerezni a fehér port a teniszpályához.

Szó szerint élet és halál ura volt évekig, 1949-ben viszont már rejtőzködött, menekült, és filléres gondjai voltak.

Bejárónőként dolgozó felesége sem tudott neki pénzt küldeni, de végül a legváratlanabb helyen talált segítséget: statiszta lett játékfilmekben. Sands szíves hozzájárulásával meg is mutathatom a Donne senza nome (Asszonyok név nélkül) című filmben:

photo_camera Jobbra a fess egyenruhába öltözött Otto von Wächter Forrás: Philippe Sands

Egy amerikai katonai rendőr szerepében tűnik fel az amúgy a világháború után, egy menekülttáborban játszódó filmben. Valószínűleg ez volt az egyetlen szöveges szerepe: azt kiabálja, hogy Mindenki be a szobába!

„Ezért a kis beszélő szerepért igen bőkezű fizetséget, 20 000 lírát kapott, amelynek révén meg tudta szerezni a szükséges úti okmányokat. Mást is megengedhetett magának a fizetéséből, például itt-tartózkodása óta először tudott elutazni a tengerhez. Mint írja, vásárolt egy flanelnadrágot és két pár bokazoknit is. Szerencsésnek érezte magát, hogy sikerült betörnie a filmiparba” - írja Sands.

Hozzáteszi, hogy az Asszonyok név nélkül - vagy éppen a Valahol Európában - rendezője, Radványi Géza az akkoriban szintén Olaszországban élő Márai Sándor testvére volt.

Mintha ott lennél

A podcast mögött álló BBC-s csapatnak köszönhetően oda tudjuk magunkat képzelni a helyszínekre: amikor Horsttal elmennek a kórházba, ahol az apja meghalt; a kolostorba, ahol bújtatták; a római pályaudvarra, ahova érkezett. Néhol már hangjátékba hajlik a háttérzajok rekonstruálása, és a direkt ehhez a sorozathoz komponált zene is hatásos.

Néha elég egy párbeszédet bejátszani, és az többet ér egy tanulmányra való érvelésnél. Ilyen például, amikor egy vatikáni levéltáros kifejti, hogy a hírhedt püspök, Alois Hudal nem csak körözött náci tömeggyilkosoknak segített elmenekülni Európából, hanem világnézettől függetlenül bárkinek, aki rászorult. Mire Sands visszakérdez: talált a kimenekítettek hosszú listáján akár egyetlen partizánt, vagy kommunistát? Nem. Pedig keresett? Igen.

Hudal püspök mellesleg az amerikai titkosszolgálatnak is dolgozott - ez a római kémjátszma, amiben Sands elmerül, talán a legizgalmasabb része a Patkányútnak. Merthogy a világháború végével elkezdődött a hidegháború, az amerikaiak és a szovjetek pedig egyaránt nácikra vadásztak: vagy azért, hogy elfogják, vagy azért, hogy beszervezzék őket. Persze, ilyenkor felmerül, hogy jó lenne beszélni valakivel, aki ott volt 70 évvel ezelőtt, amikor ezeket a nácikat beszervezték a nyugati szolgálatok. Aki idáig eljutott a cikkben, az biztos kitalálta már, hogy Sandsnek természetesen sikerült leakasztania ilyen embert, aki Ausztriában volt hírszerző a háború után és sorban interjúvolta meg a nácikat.

Ez az ember amúgy Sands londoni szomszédja - és történetesen a világ leghíresebb kémregényírója.

Az azóta elhunyt John Le Carré amolyan bölcs rezonőrként kommentálja végig a podcastet.

photo_camera Középen Otto Wächter fekete SS uniformisban, amint 55 random kiválasztott lengyel kivégzését felügyeli Bochniában Fotó: Instytut Pamieci Narodowej

Az is nagyon fontos, hogy halljuk az évek alatt összebarátkozó Horst Wächter és Sands - az elkövető és az áldozat leszármazottjai - hangjában a melegséget, a kedélyességet és persze a tragikumot. Külön fűszere a dolognak, hogy Otto Wächternek a feleségét becézgető - hogy azt ne mondjam: cuki - leveleit nem más olvassa fel, mint a brit nemzeti kincs, a színész-komikus-író Stephen Fry. Akinek rokonait szintén a lengyel kormányzóság területén gyilkolták meg.

Amikor próbálom megfejteni, mi a különös vonzereje a Patkányútnak, akkor adja magát, hogy a csavaros történetet, a sokféle karakter, a krimiszerű szerkesztés, a hangjátékos megoldások, a megszólalók erős aurája. De van még valami:

az elegancia és empátia, ahogy ezeket a történeteket feldolgozzák.

Sands képes tisztelettel viszonyulni Horsthoz, megérteni, sőt megszeretni a férfit, aki nem tud az apja bűneivel dűlőre jutni. De ugyanez az empátia kijár Otto Wächternek és az őt élete végéig bálványozó feleségének is. Sands kettejük kapcsolatát - annak minden beteg, de tényleg: nagyon beteg részletével együtt - csodálatra méltóként prezentálja. Mindent elkövet a történelmi pontosságért és hatalmas szolgálatot tesz a történeti kutatásoknak, de közben látványosan az emberi sorsok érdeklik, és ha jó sztorit szimatol, akkor nagy kedvvel kalandozik el a tárgyától.

Nem akarom túlhajtani, de olyasmit is éreztem közben, hogy valahogy így kellene a múlttal foglalkozni, empatikusan és elegánsan, meghallgatva a többség számára felháborító véleményeket, akár meglátni a gonosztevőkben is az embert, de mindig mellé rakva a tényeket és a pusztítást, amit okoztak.

Utóirat

Azt gondoltam, hogy ebből a témából elég nekem a podcast, amit gyorsan meghallgattam másodszor is, de aztán a Park Kiadó volt olyan kedves, és elküldte a két vaskos kötetet. És hát kiderült, hogy ezek is úgy vannak megírva, hogy nagyon nehéz legyen abbahagyni. Ráadásul tele vannak elképesztő képekkel; mondjuk, sokszor szinte élvezhetetlenül kis méretben.

photo_camera A jobboldali borítón a kis Horst áll az apja előtt

A Patkányút végén epilógus áll, a podcast befejezése utáni időkről. Ebből is kijönne egy újabb könyv. Sok egyéb mellett megtudjuk, hogy Sands a saját lányával is végigjárta azt a veszélyes hegyi utat, amelyet Otto Wächter tett meg menekülés közben. De a podcast hatására sikerül kapcsolatba kerülnie a főnáci unokájával, Horst lányával is. Együtt keresik fel a nagyszülei sírját és boldogságuk helyszíneit: az elrekvirált osztrák kastélyt és a gyönyörű tavat Zell am See-ben.

Útközben többen megbámulják a fejkendős nőt Sands mellett. A tóparti szállodában játszódik le az alábbi jelenet: „Vacsora közben elbeszélgettünk a szomszéd asztalnál ülő két párral. Izraeli turisták voltak, akik igencsak zavarba jöttek, hogy egy osztrák muszlim arról mesél nekik, hogy az ő nagyapja állíttatta fel a krakkói gettót.”