Sikeresen visszatért a Földre az Orion űrhajó

A terveknek megfelelően tért vissza a Földre 26 napos missziója végén a NASA új generációs űrhajója, az egyelőre még személyzet nélkül tesztelt Orion. Az űrhajó előzőleg megdöntötte az emberi repülésre alkalmas űreszközök távolsági világrekordját is a Hold megkerülésekor.

photo_camera Az Orion űrhajó a Csendes-óceánon, Baja California partjainál ért Földet. Fotó: JOSE ROMERO/AFP

Az Orion következő küldetésén a tervek szerint már emberek is lesznek, 2024-től pedig már összetett küldetéseket kívánnak végrehajtani vele. A távlati cél, 2025-26 táján az, hogy újra embert küldjenek a Holdra. Erre utoljára napra pontosan ötven éve, az Apollo 17 küldetésen kerül sor.

A mai küldetés legnagyobb technikai kihívását a visszatérő egység nagy sebessége jelentette. A Holdat megkerülő pályáról visszatérő Orion űrhajó ~40000 km/h-ás sebességgel lépett be a Föld légkörébe, ilyenkor a súrlódás miatt csaknem 3000 celsius fokig felhevülhet a burkolata. Ezért az Orion újratervezett hőpajzsot kapott, amit most teszteltek először élesben. Az első jelek szerint kiállta a próbát, de a végső ítéletet a NASA mérnökei majd csak a beható vizsgálatok után mondják ki róla. (Via BBC)