A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a kormányülésen nem volt szó sem a tüntetésekről, sem a hőfokokról az iskolákban

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke és Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár is ott voltak a szombati kormányülésen, tehát akár nem csak energiaügyekről, hanem oktatási kérdésekről is szó eshetett a kormányülésen. De az erről szóló kérdésekre az RTL-nek sem Horváth Péter, sem a kormány nem válaszolt.

photo_camera Horváth Péter, a testület újonnan megválasztott elnöke a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttgyűlésén tartott sajtótájékoztatón a Földművelésügyi Minisztérium Darányi termében Budapesten 2016. június 25-én. Fotó: Marjai János/MTI/MTVA

A HVG-nek viszont sikerült megszólaltatnia Horváthot, aki azt mondta:

„Nem volt szó a mostani dolgokról, se a tüntetésekről, se a hőfokokról az iskolákban.”

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint az oktatás hosszútávú céljairól volt szó a kormányülésen, és a lap azon kérdésére, hogy „a kormány továbbra is az Európa összeszerelő-üzemére felkészítő oktatási rendszert tervez-e”, azt válaszolta, hogy tapasztalata szerint ezt senki sem szeretné.

Horváth azt mondta, bár a tüntetésekről és a pedagógusok „jogos követeléseiről” nem volt szó az ülésen, ő a beszédében kiemelte, hogy bármilyen célt szán is a kormány az oktatásnak, elengedhetetlen bizonyos feltételek biztosítása ehhez. Arról, hogy szeretné-e, hogy a kormányülésen máskor az aktuális események és a pedagógusok követelései is szóba kerüljenek, azt mondta: biztos benne, hogy foglalkoznak ezekkel kérdésekkel is. (HVG)