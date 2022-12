A turisták továbbra is nyugodtan szexelhetnek házasságon kívül Balin

Nem vonatkozik a turistákra a házasságon kívüli szexet börtönnel büntető törvény Bali szigetén, írja az indonéz sziget kormányzójára hivatkozva a Reuters. Múlt hét kedden az indonéz parlament egyhangúlag megszavazta azt a törvényt, ami

megtiltja a házasságon kívüli szexet és együttélést az országban.

A pontos büntetési feltételek ugyan még nem ismertek, az AP birtokába jutott dokumentum szerint a házasságon kívüli szexet egy év börtönnel, a házasságon kívüli együttélést pedig hat hónap börtönnel büntetnék. Korábban az sem volt tiszta, hogyan érinti ez az országba látogatókat.

photo_camera Eddig Indonézia egy tartományában büntették a homoszexualitást - pálcaütéssel. Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

A törvénycsomag részeként a fogamzásgátlás népszerűsítése, az istenkáromlás és az államideológiával ellentétes vélemény nyilvánítása is törvénytelennek számít. A törvényjavaslatban még szerepelt a homoszexualitás büntethetősége is, de az végül kikerült az elfogadott szövegből - bár mivel Indonéziában sem házasodhatnak az azonos nemű párok, a gyakorlatban börtön járhat majd minden azonos neműek között létrejövő szexuális kapcsolatért is. A homoszexualitást eddig csak egy indonéz tartományban büntették - pálcaütéssel.