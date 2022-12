Akár már hétfőn új szankciókról dönthet az EU Oroszországgal szemben

Akár már hétfőn vagy a következő napokban szavazhat az Oroszországgal szembeni kilencedik szankciós csomagról az Európai Unió, írja az MTI. Az új szankciók főleg arra irányulnak, hogy Oroszország ne férhessen hozzá külföldi drónokhoz és ne exportálhasson katonai célú termékeket, de bankokat, magánszemélyeket és az orosz energiaszektort is érintik.

Josep Borrell az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn azt mondta, az új szankciók legalább kétszáz személyt és szervezetet és három orosz bankot céloznának, érintik az orosz energia- és bányaszektort. Ezenkívül korlátozni fogják Oroszország hozzáférését a külföldi gyártású drónokhoz, és exportkorlátozásokat vezetnek be a katonai célokra is használható termékekre is. A szankciós csomagot akár már hétfőn, de legkésőbb a napokban elfogadhatják.

Az EU külügyi tanácsa újabb, nagyon szigorú szankciókat vethet ki iráni felelősökkel szemben is, az Oroszországnak szállított drónok és az emberi jogok megsértése miatt.