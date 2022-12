Az amerikai börtönből egyenesen az orosz parlamentbe kerülhet a halál kalmára

A halál frissen szabadult kalmára, az orosz fegyverkereskedő Viktor But röviddel azután, hogy nyilvánosan is hitet tett Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett - valamint megjósolta a Nyugat vesztét -, csatlakozott a szélsőjobboldali Oroszországi Liberális Demokrata párthoz. Butot az Egyesült Államokban 20 év börtönre ítélték fegyvercsempészet miatt, de csütörtökön kicserélték az Oroszországban 9 és fél év börtönre ítélt amerikai kosárlabdázó Brittney Grinerre, akit jelenleg egy texasi klinikán kezelnek. A cserét a moszkvai kormány jelentős sikerként könyvelte el.

photo_camera Viktor But az orosz állami tévében. Fotó: -/AFP

But csatlakozásáról a párt vezetője Leonyid Szluckij videóban számolt be. „Szeretném megköszönni Viktor But döntését, és üdvözlöm Oroszország jelenleg legjobb pártjának soraiban” - mondta Szluckij.

A Liberális Demokrata párt volt az a párt, amely benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a háborúellenes tüntetőket kényszersoroznák és Kelet-Ukrajnába vezényelnék. A párt előző - koronavírusban elhunyt - vezetője Vlagyimir Zsirnovszkij már decemberben közel pontosan tippelte meg, mikor rohanja le Oroszország Ukrajnát.

Szluckij mellett több prominens orosz politikus, közéleti szereplő is üdvözölte a fegyvercsempész döntését. Jevgenyij Prigozsin, Putyin szakácsa, egyben a hírhedten kegyetlen Wagner zsoldos hadsereg alapítója szerint, „Viktor But nem egy személy, ő a szilárdság példája”. (Guardian)