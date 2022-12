Kik ezek az emberek, akik kivégezték volna a német kancellárt?

A B-kategóriás hollywoodi akciófilmek alapműveinek számítanak a Jack Ryan-sorozat mozijai. Ezek Tom Clancy regényei alapján születtek és a leghíresebb darabjuk a Vadászat a Vörös Októberre című film (az persze még abszolút A-kategória volt). Ha az ember eljut a 2002-ben bemutatott Rettegés arénája című epizódig, úgy érezheti, hogy valahol ott kezdődött el az aztán Kevin Costnerig tartó mélyrepülése a Jack Ryan-sorozatnak. A film antagonistája egy Richard Dressler nevű német (valójában osztrák, de Hollywoodból nézve ez mindegy) neonáci figura, aki sötét szobák rejtekében, idióta német akcentussal készül a világuralomra a fasizmust éltetve. 2002-ben elképzelni is nehéz volt ekkora ökörséget.

És tessék: húsz év eltelt, a hírek pedig arról szólnak, hogy Németországban letartóztattak huszonöt embert – köztük egy magát „XIII. Henrik hercegnek” kikiáltó 71 éves alakot –, akik egy első ránézésre háborodott szélsőjobboldali szerveződés, a Reichsbürger mozgalom tagjaiként puccsot terveztek a világ negyedik legerősebb gazdaságát magának tudó Németországban. Hogy még hihetetlenebbnek tűnjön az egész, a legújabb hír az, hogy „XIII. Henrik” és csapata annyira komolyan gondolta a dolgot, hogy saját személyes szakácsról is gondoskodott jövendőbeli uralkodása idejére. A hercegre maga Frank Heppner, a müncheni sztárszakács főzött volna, akit abban az ausztriai síparadicsombeli ötcsillagos szállodában tartóztattak le, ahol dolgozott.

Ez most valami hülye német vicc?

Hogy mennyire kell komolyan venni a tervezett puccs történetét, nézzük, mi történt az elmúlt napokban.

photo_camera A magát „XIII. Henriknek” kikiáltó Heinrich Reuß. Forrás: Wikipedia

A világsajtó december 7-én írta meg, hogy az előző éjszaka főképp Bajorországban és Baden-Würtemberg tartományban, de kilenc másik tartományt is érintve egy óriásakciót folytattak le a német bűnüldöző szervek, amelynek során 3000 rendőr – köztük mindenféle tartományi és szövetségi különleges erő – razziázott 150 házban.

Egy olyan csoportot számoltak fel, amely a vád szerint pontos tervet szőtt arra, hogy fegyveresekkel bevonulnak majd Berlinbe és ott elfoglalják a Németország szövetségi parlamentjének otthont adó Reichstag épületét, a hatalmat pedig átadják a már emlegetett Heinrich Reußnak, azaz a valóban arisztokrata ősökkel rendelkező, magát „XIII. Henriknek” tartó 71 éves férfinek.

Mindehhez fegyverek, műholdas telefonok is a rendelkezésükre álltak és tervük volt arra is, hogyan bénítják majd meg a főváros áramellátását. Volt ezen kívül egy 18 főt soroló listájuk, rajta állami vezetők neveivel, akiket deportáltak, majd kivégeztek volna. A regnáló kancellár, Olaf Scholz neve is ott volt a listán.

photo_camera Baden-Würtembergben, Karlsruhe városába helikopterrel hozták az egyik gyanúsítottat a bíróság elé, mielőtt előzetesbe tették volna. Fotó: ULI DECK/dpa Picture-Alliance via AFP

A razzia során huszonöt embert tartóztattak le, huszonketten közülük aktív tagjai voltak a csoportnak, hárman pedig támogatóként szerepelnek. A német főügyészség nyilvánosságra hozta a keresztnevüket és a vezetéknevük első betűjét. A New York Times informátorai pedig azt is elmondták, a puccs tervezői között volt egy most is szolgálatot teljesítő katona, egy, korábban a különleges erőknél szolgáló férfi, egy aktív rendőr és a Bundeswehr legalább két tartalékosa. Mindennek tetejébe az ügy kapcsán előzetesbe került egy korábbi parlamenti képviselő, az AfD-s Birgit Malsack-Winkemann is. Hogy az összeesküvők terve lelepleződjön, abban nyilván a legfontosabb szerepet a titkosszolgálat, azaz a Szövetségi Alkotmányvédelem (Bundesamt für Verfassungsschutz/BfV) játszotta.

Ők szereztek bizonyítékokat arra, hogy a magát Patrióta Szövetségnek nevező csoport un. Tanácsa (a legfelső irányítása) mire készül, és arra is, hogy mindegyikük tagja a Reichsbürger mozgalomnak.

Túl sokat nevettek rajtuk?

A 'Reichsbürger' kifejezés tükörfordításban 'birodalmi állampolgárt' jelent és nem nehéz kitalálni, hogy honnan ered. Már rögtön a szövetségesek győzelme után akadtak szép számmal németek, akik a Hitler által megígért dicsőséges ezer német évből nem elégedtek meg a nekik jutott tizenkettővel. Nézeteik onnan, hogy rossz szemmel néztek a háború után kialakuló két német államra, egészen odáig terjedtek, hogy voltak, akik konkrétan tagadták azok létezését és csakis a Harmadik Birodalmat tekintették a „valódi” Németországnak.

A „Reichsbürgerek” egészen azóta hírt adnak magukról olykor. Komolyan először 1985-ben okoztak fejtörést a nyugat-német kormánynak, amikor egy Wolfgang Gerhard Günter Ebel nevű ember megalapította az „Átmeneti Birodalmi Kormányt” (KRR) és viszonylag széles körben terjesztette az összeesküvéselméletekre, antiszemitizmusra és rasszizmusra alapuló nézeteiket.

Az újraegyesülés után Németország-szerte ezrek kerültek valamilyen kapcsolatba a mozgalommal. Ezt nem egy erősen szervezett, túlzottan veszélyes neonáci csoportként kell elképzelni. Habár ezt a furcsa játékot egészen odáig vitték, hogy saját útlevelet és személyi igazolványokat bocsátanak ki, a Reichsbürger mozgalom sokaknak ártalmatlan hóbortot jelent inkább, a közbeszédben pedig eddig nevetség tárgyai voltak.

Korunk Reichsbürgereinek miliőjét Tobias Ginsburg műveiből lehet megismerni, aki beépült közéjük. Ő úgy véli, az ideológia, amely szerint bármi, ami a Harmadik Birodalom után következett, nem tekinthető törvényes német államnak, befurakodott az összes, egyébként egymástól különböző német neonáci csoport gondolkodásába.

Kicsit nyakatekerten, de tudunk magyar párhuzamot vonni: A Reichsbürger mozgalommal való szimpatizálás olyasmi, mint nagy-magyarországos térképet rakni az autóra. Azért mert valaki azt ragasztotta fel a csomagtérajtóra, nem jelenti azt, hogy ölni is képes lenne a határok „visszaállítása” érdekében. A Reichsbürger mozgalommal a BfV 2018-as adatai szerint 18 000 német került valamilyen kapcsolatba, de ez nem jelenti azt, hogy egy hadseregnyi ember mozgósítható a birodalmi nézetek érdekében. Viszont ezen belül a Patrióta Szövetség, azok az emberek, akiket most bezsuppoltak, úgy tűnik, tényleg át akarták venni a hatalmat egy napon, amit ők X-napnak neveztek.

Az X-nap

Ez a fogalom, az 'X-nap' máris jobban elhelyezi a mostani történéseket. Több mint öt éve már, hogy megrázta Németországot az a botrány, amelynek során laktanyákat fésültek át a hatóságok és kiderült, hogy a KSK nevű különleges katonai egység tagjai neonáci szimpatizánsok. Akkor ismerték meg Franco A. nevét is, aki menekültnek öltözve készült egy provokatív támadást végrehajtani. Végül az egész KSK-t felszámolták és azt is megtudták, hogy a fegyvereikkel egy puccsot is végrehajtottak volna, méghozzá egy X-napnak nevezett titkos dátumon. Ez tehát összeköti a közelmúlt nagy neonáci botrányát a XIII Henrik féle, messziről bohócnak tűnő alakokkal.

A DW-nek nyilatkozó Lorenz Blumentahler, a fasiszta ideológiák ellen küzdő Amadeu Antonio alapítvány munkatársa szerint örömteli a hatóságok fellépése még úgy is, hogy szerinte évek óta tudni lehetett a csoport működéséről. Szerinte érdemes figyelembe venni a szélsőjobboldali mozgalmak sikereinek vizsgálatakor azt, hogy milyen kihívásokkal kellett megküzdenie Németországnak az elmúlt években. 2015-ben a menekültválság, 2020-ban pedig az összeesküvés-elméleteknek is megágyazó koronavírusjárvány növelte ezeknek a nézeteknek a népszerűségét. Ilyen tekintetben tehát még egész elfogadható, hogy csupán egy sikertelen puccsról beszélhetünk.

Van azonban új kihívás: az orosz-ukrán háború. A nyugati országokban a dezinformáció és az államrend megbontására tett aktív kísérletek is a putyini vezetés eszköztárába kerültek. Arról például egyelőre nem tudni, milyen szerepe volt a most letartóztatott huszonöt ember között annak a Vitalia B.-nek, aki a német főügyészség jelzése szerint orosz állampolgár.