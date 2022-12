10 jó, gyors, olcsó egzotikus büfé Budapesten

Hol lehet Budapesten különlegeset és jót enni, ráadásul nem is nagyon sok pénzért? A 444 jó hely Budapesten kalauzból többek közt ez is kiderül. Könyvünk 12 tematikus fejezeten át sorolja a remek budapesti helyeket az éttermektől a kilátókig, a kávézóktól a boltokig, a filmfesztiváloktól a játszóterekig, a galériáktól a pizzeriákig. 444 hely szakértő tippekkel, hogy az is megtalálja a neki valót, aki gyerekkel kirándulna, és az is, aki külföldi partnert vinne üzleti ebédre.



Az itt következő tíz büfébe nem a belsőépítészeti megoldásokért kell menni, és nem is a pincérek dizájnolt egyenruhájáért. Hanem jót enni az esetenként kifejezetten egzotikus vendégsereggel.

Bangla Büfé Prémium

A bangladesi konyha meglehetősen közeli rokona az indiainak, az étlap nagy része a Banglában is curryszerűségekből áll. A legjobb a fűszeres-csípős jhal goru, ami marhahúsból készül, és köretként a csapáti, azaz a lepénykenyér illik hozzá. Még egy joghurtos mangó lassival együtt is bőven 3000 forint alatt lesz a számla. Aki kicsit többet költene, rendeljen valamilyen bárányhúsos fogást.

VII., Akácfa u. 40.

Dabao Jiaozi

A Jegenye utcában és vonzáskörzetében virágzó Kis-Kína legalább 15 éttermet tart el. Van köztük többemeletes palota és olyan apró büfécske is, mint a Dabao Jiaozi. A névadó jiaozik (csiaoce) azok a kis töltött tésztabatyuk, amelyek a hely legfőbb vonzerejét adják. Gyorsfagyasztott formában zacskószámra lehet őket hazavinni, de az igazi kínai élményért helyben kell 15-15 darabos adagokat sütve és főve is kérni. Az a legjobb, amelyben a sertés- és rákhús keverékét metélőhagymával ízesítik.

X., Jegenye u. 19.

Edy’s French Tacos

A french taco a mexikói eredeti Franciaországban kifejlesztett verziója, ami csak abban hasonlít a kukoricalepénybe töltött verzióra, hogy bármit bele lehet rakni. Itt még a szószokkal és húsokkal kap egy vietnámias vagy arabos csavart is, illetve amit csak a kedves vendég kér, mert mindenki az egyéni igényei szerint kombinálhatja a tölteléket. A jó olvadós cheddar ne maradjon ki, azzal tudja igazán leenni magát az ember.

VI., Hajós u. 19.

Hi Bing

Jianbinget, azaz kínai palacsintát több helyen lehet enni Budapest-külsőn, a belvárosban ezt a Kálvin téri helyet ajánljuk. Érdemes az alap palacsintát próbálni, jó sok extrával, valamilyen hússal, tojással, esetleg sajttal. A környéken nincs jobb, olcsóbb és gyorsabb ebéd.

V., Vámház krt. 16.

Kabul büfé

Klasszikus gyorsbüfé, a pultra kirakott napi ételekkel, amikből lehet kis és nagy menüt is kérni. Az igazi kincs itt a bolani, a töltött afgán lepénykenyér, ami különböző töltelékekkel, frissen készül, néhány száz forintba kerül, és egy könnyű ebédhez elég is. A póréhagymás verzió 10/10, nehéz megállni, hogy ne rendeljen még egyet az ember. De kettő esetén sem nagyon van ennél olcsóbb, jó ebéd Budapesten.

VIII., Népszínház u. 27.

Kicsi Japán

Egy japán szusizó igazán olcsó nem tud lenni, de ennyi pénz ezért a minőségért nem sok. Az összesen öt ember leültetésére alkalmas üzlethelyiségben a vendégek jó része rendszeresen japán, és a pult túloldalán is egy fiatal japán férfi a főnök. Igyekeznek a tengeri hozzávalókat jó helyről beszerezni, de érdemes a helyi alapanyagok által ihletett variációkat kipróbálni, mint a tarjásat vagy a meglepően jó libamájast.

VIII., Üllői út 40.

Komachi

A különböző tésztákra épülő japán leves hazájában egyszerű és nagyszerű tömegétel, Budapesten viszont szinte csak nagyon drága éttermekben készítik jól. A kevés kivétel egyike a Komachi, ahol nemcsak leveseket, hanem japán stílusú curryket és donburikat, azaz rizsre építő egytálételeket lehet kóstolni. Hideg napokon a sutamino miso ramenleves az egyik legjobb választás Budapesten.

VII., Kertész u. 33.

Oscar Kebap House

Török gyorsétterem, de nem körúti színvonalon. Igen, lehet itt is klasszikus gyrostálat kapni, de az is bárányból van, és teljesen más világ a belvárosi felhozatalhoz képest. Itt a vendégek jelentős része török férfi, akik hazájuk olyan, Budapesten máshol nem nagyon kóstolható ételeit eszik, mint a pizzaszerű lahmacun, a mindenféle rendelésre grillen sütött rablóhúskebabok, vagy az ilyen hidegben különösen jóleső bárányfejleves.

VIII., Orczy út 46-48.

Rim Thanonh

Az étlapon ott az összes thai klasszikus a tésztáktól a currykig, mi különösen a laab moo nevű sertéshússalátát ajánljuk. A kedves thai konyhás nénik kérésre bármilyen thai ételt összedobnak, és ha a vendég azt mondja, hogy „spicy”, akkor tényleg nagyon csípőset adnak, amit dacból meg kell enni. Úgyhogy mindenki gondolja végig előre, hogy tényleg bírja-e a délkelet-ázsiai fűszerezést.

VII., Dob u. 60.

Yum Yum

A thai–magyar házaspár által üzemeltetett büfé a thai konyhának csak egy nagyon kis szeletét mutatja be, azt, amit a legegyszerűbben és a legolcsóbban lehet reprodukálni Kelet-Európában. Így itt nincsenek frissen készülő, tengeri herkentyűkre épülő fogások, hanem szinte csak különböző curryk és levesek, amik nyitáskor kikerülnek a pultba, és addig mernek belőlük a kedves vendégeknek, amíg valamelyik – az étel vagy a vendég – el nem fogy. 2000 forint körül jól is lehet lakni.

II., Margit krt. 46.,