A bahmuti pokolban teljes valójában mutatkozik meg a háború hiábavalósága

"Olyan, mint egy futószalag" - mondta Konsztyantin, a kimerült ukrán géppuskás a Financial Times tudósítójának. A Bahmut körüli, az I. világháború lövészárokharcait idéző csatára utalt, ahol az orosz erők tüzérségi előkészítés után hullámokban küldik előre gyalogságukat, hogy megpróbálják áttörni az ukrán védelmet. Ekkor az ukránok, akikre előbb még repeszek záporoztak, kidugják a fejüket az árkaikból, és géppuskáikkal és gránátvetőikkel lekaszálják az orosz gyalogságot. Újabb tüzérségi csapás, újabb gyalogosroham, mely során az orosz bakáknak immár az előző rohamban elesett társaik holttestét is kerülgetniük kell. A tizedik hónapja tartó ukrán háború tán legdurvább frontszakaszán járunk, ahol teljes valójában mutatkozik meg a háború hiábavalósága és értelmetlensége.

photo_camera Ukrán katona az első világháború nyugati frontját idéző lövészárokban a bahmuti arcvonalban. Fotó: NARCISO CONTRERAS/Anadolu Agency via AFP

Bahmut ukrán léptékkel kisváros, a háború előtt hetvenezer lakója volt. Jellgében olyan, mint a többi donbaszi település, itt éppen egy sóbánya a helyi gazdaság motorja. Úgy is néz ki, mint a többi, a hírekben most gyakran szereplő település, Szeverodoneck és Liszicsanszk se csinosabb - csak hát a Donyec folyó két partján fekvő testvérvárosok külön-külön is nagyobbak voltak Bahmutnál. Stratégiai jelentősége lényegében nulla - Szeverodonecké se volt több -, mégis, az orosz hadsereg lényegében július óta ostrom alatt tartja, és most itt koncentrálja fő erejét.

photo_camera A tüzérségi támadás után meginduló orosz gyalogságot az ukrán erők aknavetőkkel és géppuskákkal tizedelik. Fotó: NARCISO CONTRERAS/Anadolu Agency via AFP

Jevgenyij Prigozsin, a Bahmutnál nagy számban bevetett zsoldoshadsereg, a Wagner csoport főnöke azt magyarázta a Guardiannak, hogy a céljuk az ukrán haderő kivéreztetése. "Nem Bahmut a feladatunk, hanem az ukrán hadsereg megsemmisítése és harci erejének csökkentése, mert annak nagyon pozitív hatása van a többi frontszakaszra. Ezért is hívjuk bahmuti húsdarálónak a műveletet" - magyarázta. Ez elég mondvacsináltnak tűnik, mert bár a folyamatos tüzérségi bombázás valóban komoly veszteségeket okoz az ukrán erőknek, a védőknek mindig könnyebb a helyzete a támadóknál, akiknek nyílt terepen, a védőket legalább háromszorosan meghaladó erőkkel kell támadniuk, így veszteségeik is nagyobbak. Ráadásul nem tűnik úgy, hogy az oroszok a bahmuti erőfeszítéseikkel bármennyire is mentesíthetnék a többi frontszakaszt, hiszen az ősszel már Herszon nyugati részéről és Harkiv megyéből is kiszorították őket az ukránok, akik amúgy nem is Bahmut környékén, hanem a luhanszki fronton összpontosítják erőiket a szeptemberben indult északi offenzívájuk folytatásához.