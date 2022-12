Júliusban mutatják be Mijazaki új filmjét

Július 14-én kezdik vetíteni Hajao Mijazaki, a legendás japán rajzfilmrendező új filmjét. Címét (How do you live?, vagyis: Hogy élsz?) egy 1937-es gyerekkönyvtől kölcsönözte, a cselekménye viszont saját forgatókönyvön alapul, közölte a Studio Ghibli.

photo_camera Hajao Mijazaki Fotó: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Mijazaki 2013-as visszavonulásakor „Ez a szomorú, nem a nyár vége” címmel írt pályafutásáról Tamás Bence Gáspár a 444-en.

A most 81 éves rendező 2017-ben bejelentette, még egy filmet készít. (Nippon)