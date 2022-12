Nem vették le a brüsszeli pórázt a magyar kormányról

Ahhoz, hogy értelmezzük az EU-s nagykövetek hétfő éjszakai megállapodásait, érdemes megvizsgálni, hogy mi lenne akkor, ha az európai kormányok és intézmények szerint Magyarországon rendben mennének a dolgok. Azaz nem lenne az EU parlamentje, bizottsága és tanácsa is meggyőződve, hogy Magyarországon elherdálják, ellophatják a uniós támogatásokat.

Ebben az esetben az úgynevezett helyreállítási alapból már tavaly nyár óta hívhatna le Magyarország sokmilliárd forintot. A szokásos fejlesztési támogatások is érkezhetnének már ezekben a hetekben, többek között az az operatív program is működhetne, amiből a kormány két éven keresztül finanszírozná a tanárok béremelését. Valószínűleg erősebb lenne a forint is, mert világosan látszott az elmúlt hónapokban, hogy amikor ezen források beérkezése bizonytalanabbá vált, akkor gyengült a forint, amikor pedig reálisabbá vált az érkezésük, akkor erősödött. A forint gyengülése hozzájárult az infláció hazai emelkedéséhez is. Azaz veszteséget már az eddigi viták miatt is szenvedett el Magyarország.

A hétfő esti alku óta pedig annyi vált világossá, hogy a Magyarországnak járó két pénzhalom egyike elől sem zárták el a kormányt, de hogy valójában mikor és mennyit lehet belőlük megszerezni, az továbbra is bizonytalan.

A tervet elfogadták, de még maradt feladat a pénz lehívásáig

Az egyik pénzhalom, a helyreállítási alap (RRF), de ennek megszerzéséhez legközelebb az igazságszolgáltatási rendszerben kell érdemi reformokat elfogadnia Magyarországnak, a határidő március vége. Továbbá az eddig elégtelenül végrehajtott, idén ősszel megkezdett 17 reformot is tökéletesre kell csiszolni.

Magyar szempontból az nevezhető most eredménynek, hogy egyáltalán neki lehet menni az újabb Brüsszelből diktált reformok végrehajtásának, mert van még tétje az engedékenységnek. A mézesbödön ott maradt a kormány előtt, és ha az Európai Bizottság elégedett lesz a budapesti produkcióval, akkor kisebb adagokban, egészen 2027-ig húzva a kifizetéseket, mindig adhat belőle egy merőkanálnyit. Ezalatt újabb és újabb feltételeket írhat elő, hogy közelítse a magyar állami intézmények kultúráját a jogállami normákhoz.

A rendes támogatások egy részét befagyasztották, és a magyar kormányt megbélyegezték

A másik pénzhalomból, a szegény régióknak járó kohéziós támogatásokból, mintegy 2600 milliárd forintot befagyasztottak hétfőn, kimondva azt, hogy Magyarországon rendszerszintű jogállamisági problémák miatt veszélyben van az európai adófizetők pénze.

Hajlamosak vagyunk a nagy alkudozási folyamatban a részeredményekre figyelni, például arra, hogy a Bizottság két hete még 3100 milliárd forint befagyasztását javasolta, és ehhez képest 500 milliárddal kedvezőbb a helyzet.

Ugyanakkor magyar szempontból rendkívül kínos, hogy a tagállamok minősített többséggel elfogadtak egy befagyasztást, a hozzá tartozó indoklással együtt. Soha, egyetlen tagállam esetében sem fordult még elő az EU történetében hasonló ítélet.

Ráadásul az eddig kiszivárgó hírek szerint a zárt ajtók mögött tartott szavazáson csak két ország nem értett egyet ezzel a büntetéssel, de azok is azért ellenkeztek, mert még több pénzt fagyasztottak volna be (a svéd és a holland kormányokról van szó).

A tagállamok rendszerint ódzkodnak egymás megbüntetésétől, igyekeznek az EU-s szankciókat kiszervezni a Bizottságnak, vagy az EU Bíróságának. Hogy most kivételesen ezt mégis megtették, az mutatja, hogy a magyar kormánnyal szembeni kritikák rendkívül komolyak, és a magyar kormány megítélése az unióban rosszabb, mint valaha.

A most elzárt pénzeket a magyar kormány további reformokkal, illetve az őszi reformok kijavításával még megszerezheti. Ezen a téren is megmaradt tehát az EU-s intézmények mozgástere, hogy újabb intézkedésekre kényszerítse Budapestet.

Ha a magyar kormány szempontjából sikert keresünk a hétfői alkuban, akkor az összefoglalható azzal, hogy csak a 80 százalékát fagyasztották be annak az összegnek, amit a Bizottság javasolt.

Továbbá kiderült, hogy a kormány partiban maradt, és továbbra is nyitva áll előtte a lehetőség, hogy megfelelő törvényekért cserébe pénzhez jusson. Ahogy az is kiderült, hogy a tagállamoknak nem célja a magyar költségvetés tönkretétele, a forint elértéktelenítése, de meg akarják tartani a mozgásterüket, hogy további intézkedésekre kényszerítsék a magyar kormányt, egy átláthatóbb és becsületesebb gazdálkodás érdekében.



Vannak még rejtett aknák

Ráadásul még az is lehet, hogy hamarosan bekavarnak az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek. Ez a 2021 nyara óta létező, minden EU-s pénz kifizetését e küszöb megugrásához kötő szabály szerint nem lehet olyan országnak pénzt adni, ahol az EU alapjogi chartája nem érvényesül.

E küszöbön hasalt el idén a lengyel kormány, amelyiknek ugyan fél éve van már elfogadott helyreállítási terve, meg technikai értelemben megfelelő operatív programjai is, mégsem kap egyik pénzhalomból egyetlen eurócentet sem.

A kedd délelőtti sajtótájékoztatón Gulyás Gergely és Navracsics Tibor miniszterek jelezték, hogy reményeik szerint ezen nem bukhat el a magyar kormány, és e feltételek körül még nem jelzett az Európai Bizottság problémákat, de azért nem zárták ki, hogy “politikai okokból” esetleg lehetnek még itt gondok.

Nem végrehajtott EU bírósági határozatok, vagy a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetése például értelmezhető lenne elvileg úgy, hogy a feljogosító feltételeknek nem felel meg Magyarország. Erről hallani találgatásokat Brüsszelben. A következő hetekben kiderül, hogy ez a vita kinyílik-e. Ha igen, akkor a mostani alkuk eredményei zárójelbe kerülnek, mert akkor először a feltételeknek kell megfelelnie a magyar kormánynak, hogy bármilyen EU-s pénz lehívásáról egyáltalán tárgyalni lehessen.

Mit adott a magyar kormány ezekért az eredményekért?

Az elmúlt hetekben a Tanácsot ebben a félévben vezető cseh diplomaták világossá tették, hogy a fenti, a magyar kormány számára fontos kérdéseket csomagban kezelik két olyan üggyel, amelyekben Budapest vétót hirdetett. A két ügynek formálisan semmi köze a magyar pénzekhez.

Nehéz utólag értelmezni, hogy a magyar kormány e két ügyben azért fenyegetett vétóval, hogy a pénzek esetében kedvezőbb eredményt csikarjon ki, vagy a többi tagállam jutott arra, hogy kihasználva a pénz elzárásának lehetőségét, itt is engedményt csikarjon ki a magyarokból. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy végső soron mindenkinek jól jöttek ezek a viták, mert a végén mindenki azt mondhatja, hogy a másik fél engedett. Márpedig brüsszeli alapvetés, hogy az a jó alku, amit mindenki győzelemként tud eladni otthon.

Az egyik ügy a globális minimumadó bevezetése volt. Ennek a lényege, hogy a világ legnagyobb multinacionális vállalatai legalább 15 százalék adót fizessenek, és ez elől ne menekíthessék székhelyeiket adóparadicsomokba. Magyarországon alig néhány vállalatot érint ez a globális szabályozás, amihez az EU csatlakozni készül. Tavaly decemberben a magyar kormány kialkudott már néhány magára szabott engedményt a rendszer átültetésére, és ennek nyomán idén áprilisban a magyar kormány el is fogadta az EU csatlakozását a rendszerhez. Csakhogy akkor a lengyelek vétóztak, akik éppen a saját helyreállítási tervük elfogadásáért küzdöttek. Mire a lengyel terv átment, a magyar elfogadása került veszélybe, úgyhogy júniusra fordult a kocka: a lengyelek megszavazták a minimumadót, és a magyarok vétóztak.

Hétfőn elvi egyetértés született, hogy mindegyik tagállam támogatja az EU csatlakozását a rendszerhez. Itt azonban a magyar kormány valamiféle országra szabott kedvezményt még kialkudott. Ennek lényege, hogy a 9 százalékos társasági adót nem kell 15 százalékra emelni az érintett néhány cég esetében sem, mert más adóterheket is beszámítanak Magyarország esetében. Ugyanakkor Gulyás Gergely szavaiból az is kiderült kedd délelőtt, hogy végső soron nem volt itt nagyon nagy mozgástere a magyar kormánynak, és ha nem is kell általános adóemelést hirdetni, attól még a magyar kormány az érintettek újonnan keletkezett adójára azért még igényt tart:

“Magyarországon ez néhány céget érint, de ez nem függ össze a magyar ratifikációval, mert a globális minimumadó esetén a mi tárgyalási pozíciónk ezen a területen azért volt gyenge, mert a szabályozást úgy hozták meg, hogy a cégeknek a nemzetközi tevékenységére tekintettel egész évre szabják ki ezt az adókötelezettséget, a különbség csak annyi, hogy nem hozzánk fizetik be, hogy ha nem csatlakozunk. Miután a rendszer okosan van felépítve - akár tetszik nekünk, akár nem - ezért önmagában az, hogy ezeknek a nagy cégeknek adófizetési kötelezettsége van, abban ők figyelembe vették volna a magyarországi tevékenységet is, csak nem itt fizetnék az adót. Innentől ez a része az, ami bennünket érdekeltté tett abban, ha nem jár adóemeléssel, akkor inkább mi is részesüljünk az adóbevételből” - magyarázta a vétótól elállás okait a miniszter.

A másik ügy az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatás, amit 2023-ra ígért az EU a kijevi kormánynak. Az USA, az EU és nemzetközi pénzügyi szervezetek havi legalább 3-4 milliárd dollárt dobnak össze, hogy Ukrajna működőképes maradjon, ennek része a havi 1,5 milliárd eurós brüsszeli ajánlat.

Itt az eredeti terv az volt, hogy az Európai Bizottság hitelt venne fel, hogy azt adja tovább Ukrajnának. Ezt vétózta meg kedden a magyar kormány. Szombaton a tagállamok megállapodtak, hogy akkor egyenként vállalnak garanciát a hitelfelvételre, azaz technikailag kikerülték volna a magyar vétót, kicsit megbonyolítva a rendszert.

Végül hétfőn egy harmadik megoldás született: eszerint a Bizottság nem új hitel felvételére kap felhatalmazást a tagállamoktól, hanem a korábban már elfogadott célokra felvehető hitelét odaadhatja Ukrajnának is. Vagyis az RRF-re és egyéb támogatásokra felvett pénz maradéka mehet Kijevnek. E rendszer működtetéséhez az is kell, hogy a tagállamok ne szívjanak ki a Bizottságból minden pénzt, ami csak elvi szinten járna nekik. A gyakorlatban ez a teljes lehívás sohasem szokott megtörténni, most inkább az volt a kérdés, hogy jövőre 18 milliárd euró mozgástér marad-e a rendszerben. Kérdésünkre Gulyás Gergely azt mondta, hogy biztosan marad.

Vagyis ebben az ügyben a magyar kormánynak nem kellett feladnia az eredeti vétóját, ami arról szólt, hogy a Bizottság ne kapjon felhatalmazást új hitel felvételére. Ugyanakkor végső soron így is hitelt fog felvenni a Bizottság, csak egy korábban meghirdetett program terhére.

Alapjáratban ugyanis ezt a pénzt lehet, hogy fel se vette volna a Bizottság, ha látja, hogy úgysem hívja le senki. Így a megoldás csak bűvészkedés a címkézésekkel, és a Bizottság mégiscsak hitelt vesz majd fel az ukránok kedvéért. Ha innen nézzük, akkor a magyar kormány feladta azt az elvet, aminek nevében vétózott kedden, hiszen az arról szólt, hogy ne adósodjon el jobban az EU, mint eddig.