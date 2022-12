Rendkívüli kormányinfó az uniós alku után

Gulyás Gergely szerint az Európai Unió győzelmével végződött a hétfő esti tanácskozás. Hozzátette, hogy az EU-nak mi is tagjai vagyunk. Az Ukrajnának nyújtandó hitelról azt mondta, ellenezték a további közös hitelfelvételt, ezért egy olyan formát sikerült találni, ami további hitel felvételére nem kötelez bennünket. Most a közös uniós költségvetésből adunk pénzt Ukrajnának. A magyar kormány jobbnak tartotta volna, ha minden tagállam külön-külön, kétoldalúan megállapodik Ukrajnával, de a mostani megoldás az ukrán vezetésnek is egyszerűbb. Magyari Péter kérdésére azt mondták, hogy ez a teljes 18 milliárdos támogatást fedezi, de még nekik is meg kell ismerniük a részleteket, mert egyelőre csak hírekből ismerik a megállapodást.

Az Európai Tanács szombat este hagyta jóvá az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós hitelt. Olyan megoldást találtak, amivel sikerült semlegesíteni a magyar zsarolási pozíciót.