A korlátozások feloldása után kezd elszabadulni a covid Pekingben

Járványügyi szakemberek és megfigyelők szerint meredeken emelkedik a koronavírusos esetek száma Pekingben azután, hogy a múlt héten a kínai kormány a tiltakozások miatt visszavonta az addig nagyon szigorú járványellenes korlátozásait. Pontosabban valószínűleg meredeken emelkedik az esetek száma, mert a kínai egészségügyi hatóság a tömeges tesztelések hiányában már nem gyűjt adatokat a tünetmentes fertőzöttekről.

photo_camera Bezárt utcai tesztállomás Sanghajban. Fotó: -/AFP