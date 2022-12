Az Éjjel-Nappal Fidesz két játékosa is egzotikus nyaraláson pihenheti ki a magyar demokrácia nevű valóságshow-t

A nyilvánosság rezignáltan vette tudomásul, hogy a magyar demokrácia nevű scripted trash realityből két játékos nyereménnyel távozhatott: Volner János, a Huxit Párt elnöke és Bencsik János, a Polgári Válasz nevű formáció egykori elnöke a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium szolgálatába állnak. Volner János külgazdasági attasé lesz Szingapúrban, Bencsik Jánosból torontói főkonzult csinálnak.

A magyar közéleti valóságshow odáig jutott, hogy a forgatókönyvből kiírt szereplőket már a szemünk láttára fizetik ki a mi pénzünkből, ők pedig kalapjukat lengetve, széles mosollyal távoznak a díszletből.

Az Éjjel-Nappal Fidesz két mellékszereplőjének tavasszal emlékezetes közös jelenete is volt: Bencsik és Volner az ATV stúdiójában annyira nem tartották a másikat hiteles ellenzéki politikusnak, hogy nem voltak hajlandóak egymás mellé ülni. Parádés alakítás volt. Bencsik felháborodva, székestül tette át magát Volner mellől az asztal másik oldalára.

Tény, hogy ebben a show-ban voltak már frapánsabb jelenetek is. Például amikor FTC-közeli verőemberek népszavazást kezdeményeztek a Nemzeti Választási Irodában. Majd amikor az újságírók arról érdeklődtek, hogy miről akarják megtudni a nép véleményét, akkor eljátszották, hogy nem tudnak beszélni, majd kiderült, hogy a srácok azt sem tudják, hogy hol vannak.

Az is óriási volt, amikor Kisbérről meg Szolnokról hirdetéssel toboroztak fizetett tüntetőket, akiket busszal szállítottak a Józsefvárosba, hogy tiltakozzanak a nyolcadik kerületben uralkodó áldatlan állapotok ellen. A demonstrálók fecskendőket szórtak szét a hivatal előtt, de arról elfelejtettek szólni nekik, hogy ezeket előbb ki kéne bontani, mert becsomagolva nem annyira üt át az üzenet, ami az akart lenni, hogy a 8. kerületben a drogosok szétdobálják a használt tűket. A fiktív megmozdulás rendezője a megfelelő jelmezekről sem gondoskodott:

És arra emlékszik még valaki, amikor a Népszabadság dolgozóinak azt mondták, hogy dobozolják be az összes munkaeszközt, a személyes cuccaikat pedig vigyék haza, mert elköltöznek egy új irodaházba, de költözés helyett lekapcsolták a levelezést, elérhetetlenné tették az online felületet, és soha többé nem jelent meg az ország legnagyobb politikai napilapja? Pár évvel később az osztrák alkancellár Ibizán egy buliban árulta el, hogy a Kész Átverés Show mögött Orbán Viktor osztrák strómanja állt.

Az is milyen meta volt, amikor egy minden sejtjében szélhámos trash reality színészt igazolták le a show-ba: 2019-ben Berki Krisztiánt, aki ruhástul lépett ki valami egzotikus helyen lévő medencéből, és úgy jelentette be, hogy elindul a főpolgármester-választáson: „Budapestiként érzem és tudom, hogy Budapestnek változásra és egy jó vezetőre van szüksége. De amit az ellenzéki oldalon látok, a testnevelésből felmentettek társaságának kapálózását, az nem vezet sehova.”

A teljes politikai nyilvánosságot elárasztották a fantom politikai elemzők, kamu közvélemény-kutatók, rablópártok, hamis jelöltek, fake kormánykritikus újságok, fals civil szervezetek, talmi kutatóintézetek és hátulról erősen influált influenszerek, amik mind azt szolgálják, hogy a látszatát fenntartsák egy valódi demokráciának.

Pályára lett itt már küldve Schmuck Andortól Gödény Györgyön és Zuschlag Jánoson át Gattyán Györgyig megannyi szemfényvesztő. De Volner János az összes játékos közül kiemelkedik. Az ő karaktere tényleg alaposan ki lett dolgozva.

Amíg jobbikos volt, addig a pártsajtó lebuzizta, máskor lesifotókat közöltek róla, ahogy valami útszéli bokros területen a Jobbik egyik jogászával maszatol, aki pont nem a felesége. Orbán Viktor a parlamentben egyenesen azt vágta a fejéhez, hogy csaló. Szóval kapott a pofájára rendesen, és ő sem maradt adós. A 2018-as kampányban egy megbilincselt, narancssárga rabruhás Orbán Viktor-kartonfigurával járta az országot, és az egykori SZDSZ-es Magyar Bálint után maffiaállamnak nevezte az Orbán-rendszert. A miniszterelnököt szimplán lebunkózta a 24.hu-nak adott interjújában.

Majd nyomott egy kézifékes kanyart a damaszkuszi úton.

Alig két évvel a kampány után Orbán Viktor a parlamentben Volnert, aki ekkor már a Volner Párt elnöke volt, a nemzeti radikálisok utolsó mohikánjaként magasztalta. A pártsajtó egyik legfelkapottabb és legkedveltebb vendége lett. Ő pedig az orbáni maffiaállamot lecserélte maffiabaloldalozásra.

De Volner János több volt, mint egy bármikor bevethető kampánybohóc. Az ő feladata volt, hogy az arcát és a nevét adja a 2022-es választás szabályainak átírásához. A 22-es kiszavazóshow előtt Volner javaslatára módosították úgy a törvényt, hogy igazodjon a Fidesz miniferis kampánystratégiájához. A Fidesz–KDNP egyhangú támogatásával szigorították az országos listaállítás feltételeit, aminek a lényege az volt, hogy ne tudjon több listán indulni az ellenzék, és így mindenkit egy kalap alá gyömöszölve le lehessen gyurcsányozni őket.

De előnye is van annak, hogy a kormány nyíltan felvállalta, hogy Volner az ő emberük. Volner János a választást követően Huxitra keresztelte át pártját. Programja, hogy mire az ország nettó befizető lesz, kivezesse az országot az Európai Unióból, de legalábbis a pártsajtó hathatós közreműködésével felszínen tartsa a témát.

Most, hogy Volner kijött a fényre, már mindenki számára világos lehet, hogy valójában ki is próbálja Huxitra hangolni az országot.

De Volner János nyílt megjutalmazásnak több más üzenete is van. Egyfelől az, hogy a hatalom már meg sem próbálja leplezni, hogy ő kreálja és irányítja saját ellenzékét. A megrendezett valóságshow-ba hiába lóg be a mikrofon, hiába zuhan le a lámpa, hiába halljuk a szereplőket instruáló szerkesztő hangját, hiába kúszik át a háttérben egy világosító, a fásult nézők ezt már észre sem veszik, és ha fel is tűnik nekik, csak legyintenek: „ilyen ez a showbiznisz”.

A másik üzenet a nagyvilágnak szól. Volner Jánossal egy olyan politikust küldünk külgazdasági attasénak, aki korábban egy nyíltan rasszista, félkatonai szervezetben, a Magyar Gárdában volt vezető, egyetlen nyelvet sem beszél, az érettségije eltűnt, a diplomáját 2013-ban online szerezte meg az oroszországi International University of Fundamental Studies (Alapvető Tanulmányok Nemzetközi Egyeteme) nevű intézmény közgazdaságtudományi karán, ahol egyébként úgy tudják, hogy marketingszakot végzett. Akiről a miniszterelnök korábban a magyar parlamentben azt állította, hogy adócsaló és hamis a diplomája. Majd most elküldte Szingapúrba, hogy ott képviselje Magyarországot.