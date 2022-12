Az orosz erők rálőttek a herszoni kormányzói hivatal épületére

Az orosz erők tüzet nyitottak a dél-ukrajnai Herszonban a megyei kormányzói hivatalra, két szint megrongálódott – közölte az ukrán főügyészség.

A közlemény szerint az oroszok délelőtt rakéta-sorozatvetőkkel lőtték Herszon városközpontját, és eltalálták a hivatali épületet. A robbanások lökéshulláma kitörte a környező lakóházak ablakait, egy épület teteje kigyulladt.

photo_camera Fotó: ARTUR WIDAK/Anadolu Agency via AFP

A megyeszékhelyet ért orosz támadásokban hat helyi lakos szenvedett különböző fokú sérüléseket. Az ukrán főügyészség eljárást indított a háborús törvények és szokások megsértése címén.

13 iráni drónt lőttek le Kijev környékén

A kijevi városvezetés közölte, hogy 13 iráni gyártmányú drónt lőtt le az ukrán légvédelem a főváros, Kijev és környéke fölött. Szerhij Popko, a kijevi adminisztráció vezetője arról tájékoztatott, hogy az orosz erők két hullámban intéztek dróntámadást Kijev ellen. A megsemmisített drónok darabjai egy adminisztratív épületre zuhantak, és kisebb károk keletkeztek további négy belvárosi lakóépületben, de személyi sérülés nem történt.

Az energetikai infrastruktúra nem sérült

Az Ukrenerho energiaszolgáltató társaság közölte, hogy az energetikai infrastruktúra létesítményei nem sérültek meg a reggeli dróntámadásban, hála a légvédelmi erőknek, amik mind a 13 drónt lelőtték. A cég szerint ennek ellenére az ukrán energiarendszer helyzete továbbra is súlyos.

„Tegnap újabb blokkot helyeztek üzembe az egyik atomerőműben, ami hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt nap során nem kellett alkalmaznunk vészleállításokat az energiarendszer kiegyensúlyozására. De Ukrajna energiarendszerében továbbra is súlyos a helyzet az energiainfrastruktúrát ért nagy mennyiségű kár miatt. Jelentős áramhiány van” – közölte a cég.

Az Ukrenerho szerint a helyzet a keleti országrészben a legsúlyosabb, mivel ott az energetikai létesítmények folyamatosan károsodnak a szinte napi szintű ágyúzások miatt. A javítási munkák lassan folynak, mert a szerelők életveszélyben vannak.

Fogolycsere volt

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője arról számolt be, hogy fogolycsere útján Ukrajna újabb 64 katonáját szabadította ki, olyanokat, akik a donyecki és luhanszki régiókban harcoltak. Kiszabadítottak egy amerikai állampolgárt is, aki az ukrán erők oldalán harcolt. Kijev négy elesett ukrán katona holttestét is visszakapta. Jermak arra nem tért ki, hogy cserébe hány katonát illetve holttestet adtak át az orosz oldalnak.

Újabb 500 millió eurót kapott Ukrajna

A pénzügyminisztérium sajtószolgálata arról adott hírt, hogy Ukrajna szerdán megkapta az utolsó, 500 millió eurós részletet a nyolcadik rendkívüli EU-s makroszintű pénzügyi támogatási programban. A tárca emlékeztetett arra, hogy ennek a programnak a teljes finanszírozása 5 milliárd euró.

A Jevropejszka Pravda a Sky Newsra hivatkozva arról számolt be, hogy Nagy-Britannia képzést nyújt egy 90 ukrán bíróból álló csapatnak az orosz hadsereg által elkövetett háborús bűnökkel kapcsolatos eljárások lefolytatására. A bírák első csoportja a múlt héten egy titkos helyszínen vett részt ilyen képzésen, a következő hónapokban pedig még továbbiak lesznek. Nagy-Britannia 2,5 millió fontot biztosított ehhez a programhoz. Victoria Prentis főügyész szerint a program a háború ideje alatt példátlan számú büntetőeljárást fog biztosítani a bűncselekmények elkövetői ellen. (MTI)