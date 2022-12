Dróntámadás volt Kijev belvárosában

Dróntámadás érte szerdán Kijev központját, írja a BBC a város polgármesterére hivatkozva. Vitalij Klicsko először azt mondta a sajtónak, hogy hajnalban hangos robbanásokat hallottak a belvárosi Sevcsenkivszkij kerületben, később megerősítette, hogy a légvédelem tíz iráni gyártmányú drónt lőtt le.

Several this morning in Kyiv’s central Shevchenkivskyi district. It’s not clear what’s been hit. The sound of a drone can be heard in one video posted to Trukha Kyiv. Kyiv’s mayor Vitaliy Klitschko says emergency services are on the scene pic.twitter.com/eU8ervdvDq