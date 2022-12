Nem jött be Musk jóslata, nem zárta csodásan az évet a Tesla

Elon Musk - aki kedd óta már csak a második leggazdagabb ember a világon - a Tesla harmadik negyedéves eredménybeszámolójában nagy hangon azt jósolta, hogy “csodás” (epic az angol eredetiben) évvége vár a Teslára, de ez egyre távolabbinak látszik a valóságtól, írja a Bloomberg Hyperdrive hírlevele.

Musk, a cég vezérigazgatója beszámolójában azért arra is kitért, hogy a kereslettel “kicsit nehezebb” dolguk van, mint amúgy lenne: a kínai építőipar visszaesése és az európai energiaválság, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (FED) alapkamat emelése miatt.

“Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Teslának keresleti gondjai vannak”, írta múlt héten Toni Sacconaghi, a Bernstein befektetőcég elemzője. A Hyperdrive szerint a szakértő ezzel lényegében a Tesla-részvények eladására buzdít. Az elemző szerint a Teslának még inkább csökkentenie kell majd az árakat, hogy növelje a keresletet Kínában, plusz maradandó árcsökkentést kell eszközölnie az USA-ban is, hogy kvalifikálja magát bizonyos állami adócsökkentések megszerzésére. A keresleti problémákra utaló első jelzés ebben a negyedévben érkezett, amikor kiderült, hogy az előző három hónapban 22 ezerrel több autót gyártott, mint amennyit leszállított. A lassulás oda vezetett, hogy a Tesla még októberben csökkentette a Kínában gyártott modelljei árát a helyi vásárlóknak, hogy több rendelés fusson be. A Bloomberg információi szerint az egyre kisebb kereslet miatt decemberben pedig a hónap végén leállíthatják a kínai gyárban a termelést január elejéig, valamint a kínai újév időtartamára is, ami 2023-ban január végére esik. Mindezt úgy, hogy a Tesla bevételének közel negyede a kínai fogyasztói piacról származik. Az USA-ban pedig 3750 dolláros kedvezményt adnak azoknak, akik még idén kérik egyes járművek leszállítását, és nem várnak vele a jövő évig. Közben az akkumulátorok gyártási költsége folyamatosan emelkedik, ami tovább csökkenti a cég profitját. Közben persze a Tesla továbbra is a világ meghatározó elektromosautó-gyára, és szeptember végén még csak nyolc napra elegendő árukészlete volt. Musk áprilisban még lendületes termelésnövekedést jósolt, azt ígérte, az év végére 1,5 millió autót gyártanak le. Az első három negyedévben ebből csak körülbelül 930 ezer darabot sikerült legyártani, szóval még 570 ezret kéne, hogy elérjék ezt a célt, írja a Hyperdrive.

A Tesla októberi jelentése a várakozásoknál alacsonyabb, 22,1 milliárd dollár helyett 21,5 milliárdos átlagos bevételről számolt be. Azóta a Tesla is úgy számol, hogy 2022-ben nem teljesül az évi 50 százalékos növekedés az elektromos járművek eladásában, mert problémák akadnak az autók leszállításával.

A Tesla részvényárfolyama már az eredménybeszámoló október 19-i megjelenése után egyből 7,6%-ot esett, ami akkorra már a részvény értékének 37%-os zuhanását jelentette éves viszonylatban. Azóta volt még mélyebben is a részvény, és ez hozzájárult ahhoz, hogy már ne Musk legyen a világ leggazdagabb embere.