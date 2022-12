Titokban egy keresztény szervezet finanszírozta a perét egy kanadai nőnek, aki be akarta tiltatni az őslakos megemlékezéseket az iskolákban

Kiderült, hogy egy keresztény aktivista szervezet finanszírozta a perét - titokban - annak a kanadai nőnek, aki úgy gondolta, sérti a gyerekek vallási szabadságát, hogy őslakos szokásokat mutatnak be az iskolákban, ezért megpróbálta betiltatni azokat. Nem sikerült.

A Guardian szerint a kanadai Brit Columbiában lévő Port Alberniben található iskolában 2016-ban egy őslakos szertartást tartottak a gyerekeknek, amelyről előtte levélben értesítették is a szülőket, így a pert indító nőt is. Az iskolában egy tradicionális karikatáncot mutatott be egy táncos, és zsályafüsttel tisztították meg a termeket, az esemény célja pedig az volt, hogy bemutassák a diákoknak az őslakos kultúrát. A részvétel a lap szerint nem volt kötelező.



photo_camera Helyi indián aktivisták tüntetnek a kanadai Montrealban, 2022 Fotó: ANDREJ IVANOV/AFP

A per nagyon drága lett volna, ezért az anya egy helyi keresztény aktivista szervezet segítségét kérte, de ezt megpróbálta eltitkolni. Az iskola egy néhai őslakos területen található, a körzet diákjainak csaknem egyharmada indián származású. A bíróság a héten döntött arról, hogy a megemlékezés nem volt jogellenes, egyúttal megköszönték, hogy