A Nancy Pelosi férjére kalapáccsal támadó férfi halállistáján Tom Hanks is rajta volt

A bírósági meghallgatáson kiderült, hogy David DePape, a férfi, aki kalapáccsal támadt Nancy Pelosi házelnök férjére, és súlyosan megsebesítette, számos más ismert ember ellen is hasonló merényletet tervezett. A támadás helyszínére érkezett rendőrök tettek vallomást, egyikük elmondta, hogy DePape listáján szerepelt a közismerten nagy demokrata Tom Hanks, Hunter Biden, Joe Biden fia, illetve Gavin Newsom kaliforniai kormányzó is.

photo_camera Tom Hanks Fotó: HENRIK MONTGOMERY/TT News Agency via AFP

Bemutatták a támadáskor használt kalapácsot is, valamint egy testkamera felvételeit is, amelyen látszik, hogy DePape a felszólítás ellenére sem teszi le az eszközt. A férfit a letartóztatás után kihallgató rendőr vallomása szerint DePape azt mondta, „a gonosz ott van Washingtonban” és hogy az egész „Hillary Clintonnal indult”. A bíró úgy ítélte meg, elég bizonyíték van arra, hogy folytatódjon a per.



DePapet hat vádpontban vádolják, köztük gyilkossági kísérlet miatt, ezeket hivatalosan december 28-án közlik. A férfi október végén támadt rá Paul Pelosira San Francisco-i otthonában, egy kalapáccsal betörte Pelosi koponyáját. Az ügyészség szerint túszul akarta ejteni Nancy Pelosit. (BBC)