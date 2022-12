Idén ne csak a Mikulásnak vagy a Jézuskának írj levelet!

Mi lenne, ha idén nemcsak a Mikulásnak, az Angyalnak vagy a Jézuskának írnál szívhez szóló levelet, hanem olyan rászoruló családoknak is, akiknek ezzel szebbé varázsolhatnád a karácsonyát?

Decemberben, amikor az ünnepekre készülünk, meglepetést készítünk és ajándékot vásárolunk szeretteinknek, jó elképzelni, milyen örömöt éreznek majd a csomag kibontása közben. Idén gondoljunk azokra is, akiknek kevesebb jut a jóból! December 1. és 20. között kerül megrendezésre az Adni Öröm! adománygyűjtő akció, a kampány teljes időtartama alatt adománykártyák megvásárlásával, vagy szívből jövő üzenetekkel tudják támogatni a SPAR vásárlói a rászoruló családokat. Idén karácsony előtt pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR kezdeményezésében az adományozók 2022. december 15. és 20. között élelmiszer-adományokkal is szebbé tehetik a rászoruló családok ünnepét.

A www.adniorom.hu weboldalon egy virtuális postaládán keresztül anonim módon lehet szívhez szóló karácsonyi jókívánságokat írni a rászorulóknak. Ezeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a rászoruló családoknak az élelmiszer adományokkal együtt, a levelek közül többet pedig a www.adniorom.hu oldalon is közzétesznek majd. Sőt, a budapesti Batthyány téri SPAR-ban december 15-20. között egy valódi, óriás képeslapon személyes üzeneteket lehet írni.

Mert adni öröm

A legtöbben ilyenkor, az ünnepi időszakban adományoznak. A 18 és 65 év közöttiek 78 százaléka már legalább egyszer adakozott életében, harmaduk pedig rendszeresen adományoz. Miért ne lennél most te is részese ennek? A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR közös, Adni Öröm! akciója idén már huszonhatodik éve gondoskodik arról, hogy a segítségre szoruló családok karácsonya is szebb legyen. Amikor bevásárolunk, ezekre a családokra gondolva tegyünk a kosarunkba tartós élelmiszert!

A tapasztalatok és az NRC Netpanel, ezer főn végzett reprezentatív kutatása szerint a legtöbben a személyes adakozást részesítik előnyben, ezért települ ki a Máltai évről évre több ezer önkéntessel a SPAR kijelölt üzleteibe, hogy még sikeresebbé tegye a gyűjtést. Az adományozók csaknem fele, több mint 43 százaléka mondta, hogy szinte látják maguk előtt azt, akinek segítenek. Azok körében pedig, akik szoktak adományozni, sokkal nagyobb arányban fordul elő, hogy családtagjuk szintén adományoz, illetve ők maguk is nagyobb arányban kaptak már ilyen jellegű segítséget.

A tavalyi pozitív tapasztalatokból kiindulva idén is már december 1-jén elkezdődött az adománykártyák árusítása a kijelölt áruházakban, illetve a SPAR online shopban, minél többeknek lehetővé téve az adakozást ebben a formában is.

Az Adni Öröm! adománygyűjtő akcióban tavaly 188 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek az önkéntesek, amelyből 26 ezer ajándékcsomag készült, és talált gazdára. A megvásárolt adománykártyákból pedig mintegy 12 millió forint folyt be, melyekből a szeretetszolgálat élelmiszercsomagokat készített.

Az áruházlánc idén is lehetőséget biztosít arra, hogy az adakozás ne csak a személyes gyűjtéssel, hanem más formában, online is megtörténhessen: 2022. december 1-től elindult az Adni Öröm! adománykártyák értékesítése a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban és a SPAR online shopban. Így azok is tudnak az arra rászorulóknak segíteni, akik inkább a pénzbeli adományozást részesítik előnyben, vagy a vásárlásaikat az interneten intézik.

A 26. Adni Öröm! akcióban résztvevő SPAR és INTERSPAR áruházak listája megtalálható az adniorom.hu weboldalon. Az Adni Öröm! adománykártyák megvásárlásával pedig a SPAR online shopon keresztül is támogatni lehet a kezdeményezést.