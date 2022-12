Mindent magára vállalt a korrupcióval gyanúsított EP-alelnök élettársa, hogy a nőt kiengedjék az előzetesből

Az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnökének férje, Francesco Giorgi bevallotta, hogy kenőpénzeket vett át a katariaktól. Ugyanakkor könyörgött a hatóságoknak, hogy engedjék szabadon a barátnőjét, Eva Kailit, hogy a nő gondoskodni tudjon a 22 hónapos gyerekükről - írja a Daily Mail bírósági dokumentumokra hivatkozva. A férfi azt állította, hogy Kailinak nem volt köze a vesztegetéshez.

photo_camera Francesco Giorgi és Eva Kaili Fotó: STR/AFP

Eva Kaili szocialista európai parlamenti képviselőt, az EP alelnökét pénteken tartóztatták le a belga hatóságok, és várhatóan legalább december 22-ig előzetes letartóztatásban marad. Élettársa, Francesco Giorgi pedig egy hónapig marad fogva tartásban. Őket és további két társukat a múlt hét végén állítottak elő a belga hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított nyomozás részeként. Kaili idén novemberben járt Katarban, látogatása után pedig arról beszélt Strasbourgban, hogy a közel-keleti ország reformjai révén „a munkavállalók jogainak bajnoka” lett.

A belga rendőrség 1,5 millió eurót foglalt le a brüsszeli házkutatások során a korrupciós ügyben. A házkutatásokat a belga szövetségi ügyészségnek az Európai Parlamentben (EP) tevékenykedő személyeket célzó, korrupció gyanújával nyitott aktája nyomán indított vizsgálat részeként hajtották végre.

Az Európai Parlament kedden, strasbourgi plenáris ülésén Kaili alelnöki megbízatásának megszüntetése mellett döntött. Emellett kizárták a görögországi szociáldemokrata PASZOK pártból és az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójából is.

Kaili őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke.

Giorgi most azt állítja, hogy szorosan együttműködött Panzerivel, és a kapott készpénznek semmi köze nem volt élettársához, Kailihoz.