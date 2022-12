Elbukta az Elkúrtuk-pert Kálomista Gábor

Pénteken hirdetett ítéletet a Fővárosi Törvényszék a szeptemberben indult Elkúrtuk-perben. Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató igazgatója márciusban perelte be jó hírnévhez való személyiségi jogának megsértése miatt az Elkúrtuk című film producerét, Kálomista Gábort, mert úgy érezte, vele azonosítják a film egyik főszereplőjét, akit szintén Endrének hívnak, és közvélemény-kutató.

Az elsőfokú ítélet szerint Kálomistáék megsértették Hann jó hírnevének védelméhez fűződő személyiségi jogát a Megafilm oldalán megjelent közleménnyel, aminek Miniszterek, bűnözők és tanácsadók – de vajon melyik ellenzéki politikus aktív még ma is? volt a címe, és konkrétan Hann Endrével azonosította a filmbeli Endrét. A bíróság szerint a filmforgalmazó ezzel a közleménnyel úgy mutatta be Hannt,

mintha a filmbeli karakterhez hasonlóan 2006-ban ő is kutatási adatokat manipulált volna,

személyesen is részt vett volna az MSZP-SZDSZ- kormány politikai döntéseinél;

kapcsolatot tartott volna Szilvásy György titkosszolgálati miniszterrel;

részt vett volna az őszödi beszéd kiszivárogtatásában;

és részt vett volna a rendőri erőszakról szóló döntésben is.



A bíróság eltiltotta Kálomistát a további jogsértéstől, valamint magánlevélben és a Megafilm honlapján is bocsánatot kell kérnie Hann Endrétől. Ezen kívül pedig 1,5 millió forint sérelemdíjat és 500 ezer forint perköltséget is kell fizetnie.

photo_camera Kálomista Gábor a bíróságon Fotó: Kiss Bence/444

Tehát Kálomistáék nem azért bukták a pert, mert az Elkúrtukban szerepeltettek egy Endre nevű közvélemény-kutatót, hanem azért, mert később egy közleményben egyértelműen összekötötték a karaktert Hann Endrével.



photo_camera Hann Endre Fotó: Kiss Bence/444

Túlléptek a fikción

Hann Endre az eredeti keresetében a filmbeli megjelenítést is sérelmezte. Úgy érezte, hogy az ábrázolás megkérdőjelezi a 30 éves szakmai hitelét. De ezt kiegészítette azzal, hogy a film kommunikációja miatt is panaszt tett. Mert ha a Megafilm nem azonosítja még külön közleményben is a filmkarakterrel, akkor a nézők nem feltétlenül kapcsolták volna hozzá a manipuláló közvélemény-kutatót. De így szerinte a közlemények erősítették azt az olvasatot, hogy a filmben bemutatott jelenetekhez Hann tevékenysége szolgáltatott alapot.

Mivel az Elkúrtuk kimondottan egy fikciós film, a bíróság elfogadta, hogy a művészeti szabadság jegyében bármilyen karaktert ábrázolhat. „A művek értékének megítélése nem a bíróságok feladata” - mondta az ítéletet hirdető bíró. Ezért a filmben történtekre való hivatkozást nem találták megalapozottnak.

A film forgalmazói kommunikációja már más történet, és az ítélet szerint a jogsértő ábrázolás a karakterekről szóló közleménnyel valósult meg. Bár a bíróság szerint a véleménynyilvánítás szabadsága erre a közleményre is vonatkozik, szabadon értelmezhetik a művet. Azonban kellett volna valami ténybeli alap ahhoz, hogy a film manipulátorát Hann Endrével azonosítsák. Kálomistáék arra hivatkoztak, hogy Hann is közszereplő, tehát többet kell tűrnie, de a bíróság szerint az már meghaladja a szabad véleménynyilvánítás jogát, hogy hamisan politikai tanácsadóként tüntették fel a közleményben. Már a címben is.

A bíróság szerint nemcsak a filmkaraktert hozták összefüggésbe Hann Endrével, hanem a nézők ezután azt is gondolhatták, hogy a látottak valós, megtörtént események. „Azért sértő ez az utalás, sértő ez az ábrázolás, az Endrével való összefüggésbe hozatal, mert a kivívott szakmai hitelét, politikai semlegességét rontja le és a bizalmat rombolja a személye, illetve az általa megjelenített cég irányába” - mondta a bíró. Hozzátette, hogy Kálomistáék nem ajánlottak fel valóságbizonyítást, vitatták a kijelentések sértő jellegét, de a bíróság súlytalannak találta az érveiket.

Hann januárban még peren kívüli egyezséget ajánlott Kálomistának, és nyilvános bocsánatkérés, valamint 3 millió forint sérelemdíj ellenében eltekintett volna az eljárástól. Most a bíróság azért ítélt meg neki 1,5 millió forintot, mert csak a kereset felét, azaz a közleményes panaszt tartotta megalapozottnak. Ugyanakkor figyelembe vették, hogy a film és annak kommunikációja jelentős sajtónyilvánosságot kapott. Hivatkoztak arra is, hogy a filmről megjelent kritikák írói is dekódolták azt az üzenetet, hogy a filmbeli Endre egyenlő Hann Endrével. Ezt pedig nagyban segítette Kálomistáék kommunikációja.



Jöhet az Elkúrtuk 2.

Az ítéletben szereplő eltiltás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ne készülhetne el az Elkúrtuk 2, és abban Endre ne szerepelhetne újra. A bíróság attól tiltotta el Kálomistáékat, hogy a film nyilvános kommunikációjában a karaktert Hann Endrével azonosítsák. A bocsánatkérés pedig csak a Megafilm honlapjára vonatkozik, a folytatásban nem kell külön feltüntetni, hogy az abban látott Endre véletlenül sem azonos Hann Endrével.

A tavaly ősszel bemutatott film az országgyűlési választásokra készülő Fidesz egyik fontos - gyurcsányozós - kampányeszköze lett. Ahogy korábban írtuk: a közrádióban tényként beszéltek a filmben bemutatott nyilvánvaló képtelenségekről, Navracsics Tibortól Deutsch Tamásig kormánypárti politikusok lobbiztak az Elkxrtuk mellett, sőt, volt olyan állami tisztviselő, aki zsebből fizette be rá kollégáit. Később a fél NER felvonult a díszbemutatón, és a filmet leadta a TV2 is. Mozikban a filmet összesen 130 ezren látták vagy kellett látniuk.