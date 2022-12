Kirúgott tanárok Pintér Sándornak és Rétvári Bencének: Nézz a szemembe, minket rúgtatok ki!

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Péntek délelőtt tíz órakor tartanak köznevelési konzultációt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az egyeztetést a Belügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint „Pintér Sándor belügyminiszter kezdeményezésére hívták össze”.

photo_camera Maruzsa Zoltán Fotó: Kristóf Balázs/444

Helyszíni tudósítónk szerint reggel kilenc óta érkeznek a meghívottak, már megérkezett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Rétvári Bence államtitkár is. Maruzsa a hátsó ajtón ment be az egyetem épületébe, amely előtt körülbelül harminc tiltakozó áll, köztük néhányan a Karinthy gimnáziumból kirúgott tanárok közül. Rétvári a főbejáraton keresztül ment be, neki azt kiabálták a tiltakozó tanárok: „Nézz a szemembe, minket rúgtatok ki!” Rétvári azt mondta, hogy egyeztetésre hívták a pedagógusokat, és a kérdésre, hogy mi az ajánlatuk, azt válaszolta, „azt a nyilvánosság már ismerheti”.

photo_camera Rétvári Bence Fotó: Kristóf Balázs/444

Mint korábban már írtuk, az egyeztetésre érkező tanárokat rendőrökkel és egy kamerás mikrobusszal várják az egyetem épülete előtt.

9:53 - Frissítés: Megérkezett Pintér Sándor is, akinek a tiltakozók ugyanazokat kiabálták, mint Rétvárinak.

photo_camera Pintér Sándor Fotó: Kristóf Balázs/444

Az egyeztetésre közben megérkezett Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is.