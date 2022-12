Míg Orbánék vacsoráztak, a diplomatáik elsimították a balhés ügyeket

A magyar kormány elől elzártak 6,3 milliárd eurót, mert a tagállamok félnek, hogy eltékozolják, ellopják a pénzüket. A lengyel kormány egyedüliként szavazott a szankció ellen.

A magyar helyreállítási tervet viszont jóváhagyták, de csak akkor jöhet innen is pénz, ha a magyar kormány további refomrokat hajt végre a jogállami normák javításáért. Hollandia egyedüliként tartózkodott ennél a szavazásnál.

A magyar kormány ezúttal nem vétózott, hanem csak tartózkodott az Ukrajnának szánt hitel és a globális minimumadó ügyében, úgyhogy ezek a határozatok is átmentek.

Elfogadták a 9. szankciós csomagot Oroszország ellen. Drónokhoz alkatrészt olyan országba sem szabad mostantól kivinni, amelyik azt továbbadhatja Oroszországnak.

Boszina-Hercegovina tagjelölti státuszt kapott.

Az Európai Tanács mindig változik

A csütörtöki EU-csúcson először vett részt Giorgia Meloni, frissen megválasztott olasz miniszterelnök, és belátható időn belül utoljára Micheál Martin ír kormányfő, akit egy koalíciós szerződés arra kötelez, hogy december 17-én cseréljen posztot addigi helyettesével, Leo Varadkarral. Szintén búcsúzott Nikosz Anasztáziádész ciprusi elnök, akinek második ötéves mandátuma mindjárt lejár, és többet nem indulhat a posztért. Eduard Heger szlovák miniszterelnök pedig már Brüsszelben volt, amikor a pozsonyi parlamentben megbukott a kormánya. Bulgáriát ezúttal is Rumen Radev elnök képviselte, annak ellenére, hogy onnan a miniszterelnök szokott eljárni a csúcsokra, de a balkáni országnak most csak ügyvivő kormánya van, ezért augusztusa óta onnan az államfőt küldik.

A Tanácsnak legrégebb óta Orbán Viktor a tagja (2010 májusa óta), és fél évvel van tőle lemaradva Mark Rutte holland kormányfő (2010 októberben kezdte). A két veterán tanácstag kevéssé szíveli egymást, a holland kormány csütörtökön egyedüliként tartózkodott, amikor a magyar helyreállítási alap jóváhagyásáról szavaztak a tagállamok diplomatái - egy, a főnökökkel párhuzamosan tartott, írásban intézett eljárásban.

E bevezető alapján is látszik, hogy az EU legerősebb intézménye, az állam- és kormányfők találkozója egy folyamatosan átalakuló testület, amiben a jogilag érvényes döntéseket nem is hoznak, hanem a minisztereik és a diplomatáik intézkednek iránymutatásaik alapján. A mostani ülés azért volt különleges, mert ezúttal a csúcstalálkozó alatt is intézkedtek alacsonyabb szinten a kormányok, annyira szorított az idő, és annyira kiélezett maradt néhány vita.

Így fordulhatott elő, hogy a Magyarország szempontjából legfontosabb döntések is alsóbb szinten dőltek el, de kellett hozzá az országvezetők egyeztetése is. A magyar szempontból két legfontosabb ügy a magyar helyreállítási alap jóváhagyása és a magyar kohéziós pénzek egy részének befagyasztása volt, vagyis egyik kezével pénzt helyezett kilátásba, a másik kezével pedig pénzt zárt el a magyar kormány elől a Tanács. Régóta húzódik mindkét ügy, és már december 6-án napirenden voltak ezek az témák a pénzügyminiszterek tanácsában, aztán hétfőn elvi megállapodásra jutottak róla a tagállamok nagykövetei, hogy aztán szerdán a lengyel kormány megakadályozza, majd csütörtökön mégis engedje a szavazást.

A lengyelek alapvetően nem a magyar ügy miatt kavartak be szerdán, hanem azért, mert váratlanul nem akarták megszavazni a globális minimumadót. Ez úgy jön ide, hogy a cseh elnökség azt találta ki, hogy a két Magyarországot érintő döntést összekapcsolta két olyan szavazással, amelyeket a magyar kormány meg akart vétózni: az Ukrajnának ígért 18 milliárd eurós hitellel és a globális minimumadóval. A csehek így akarták elérni, hogy mindenki engedjen, hogy az egyes kormányoknak fontos témák csak akkor mehessenek át, ha a nem tetszőket is elfogadja. Az egész hátteréről itt írtunk utoljára részletesen.

A lengyel kormány vélhetően azért csinált botrányt, mert éppen szerda este terjesztett be a varsói kormány egy olyan törvénytervezetet, amelyben lényegében enged az Európai Bizottság szupermérföldkövének, azaz teljesít, hogy a saját helyreállítási alapjához hozzáférjen. Erre készül egyébként a magyar kormány is, de eddig a lengyel vezetés azt képviselte, hogy ők nem adják meg magukat a brüsszeli nyomásnak, mint teszi azt például Orbán Viktor, mert a lengyel gazdaság a magyarral szemben nincs összeomlóban. Mivel most mégis engedni készül a lengyel kormány, vélhetően meg kellett mutatnia a hazai sajtónak és közvéleménynek, hogy továbbra is él a harci szellem "Brüsszellel" szemben. Végül azonban csütörtök kora estére a lengyel kormány engedett a vétóból, cserébe bekerült egy általuk kért bekezdés a tanácsi következtetésekbe arról, hogy a globális minimumadó rendszeréhez még hozzányúlnak jövőre.

Érdekes, hogy a lengyel engedékenység egy olyan megbeszélésen dőlt el, amit először tartottak a konzervatív (ECR) európai pártcsalád vezetői: az olasz, a lengyel és a cseh miniszterelnökök csúcs előtti megbeszélésén. Ezzel az ECR a brit kormány kilépése óta először mutatott igazán erőt (a brit konzervatívok alapították ezt a csoportot). A helyzetben az is érdekes, hogy ebben a felemelkedőben lévő klubban Orbán Viktor annak ellenére sem vehet részt, hogy a három kormány közül kettő (a lengyel és az olasz) a hivatalos magyar álláspont szerint a két legközelebbi szövetségese a budapesti kormánynak. Orbán kihagyása formálisan amiatt volt, mert a Fidesz egyetlen európai pártcsaládnak sem tagja, tehát az ECR-nek sem.

Magyar és globális ügyek egybegyúrva

A lengyel vétó elengedése nyomán, párhuzamosan a csúcstalálkozóval, a tagállamok tárgyalói végre elfogadták a december 6. óta görgetett négy megállapodást. Ezek alapján :

Ukrajna 18 milliárd euró hitelt kap 2023-ban az EU-tól, a pénzt a 2021-27-es költségvetés terhére adja az Európai Bizottság. 26 ország megszavazta, Magyarország tartózkodott. Hétfőig a magyar kormány nem akarta, hogy a Bizottság hitelből adjon hitelt, ezt most végül úgy viselte el, hogy nem nyílik új hitelkeret, hanem egy meglévő felhatalmazás alapján számolják el.

Elfogadták az EU csatlakozását a globális minimumadó rendszeréhez, 26 ország megszavazta, Magyarország tartózkodott.

Elfogadták, hogy a közös költségvetést veszélyeztető jogállamisági problémák miatt Magyarország egyelőre ne férhessen hozzá 6,3 milliárd euró kohéziós támogatáshoz. Itt a magyar és a lengyel kormányok nemmel szavaztak, a többiek igennel, és ezzel megvolt a büntetéshez kellő minősített többség. Fontos körülmény, hogy Varsó végül Budapest mellé állt ebben a szavazásban, mert jelzi, hogy az ukrán ügyekben folytatott viták ellenére működik a véd- és dacszövetség a két kormány között.

Elfogadták a magyar helyreállítási tervet, elvi lehetőséget hagyva a magyar kormánynak, hogy lehívjon 5,8 milliárd euró támogatást ebből a keretből, amennyiben teljesíti az Európai Bizottság szupermérföldköveknek nevezett feltételeit. Egyedül a holland kormány tartózkodott a szavazáson, jelezve, hogy szigorúbb bánásmódot óhajtott volna.

photo_camera Charles Michel, a Tanács elnöke, és Orbán Viktor a csütörtöki csúcstalálkozón. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Itt a 9. szankciós csomag

Szintén csütörtökön, párhuzamosan a főnökök találkozójával - és nyilván nem függetlenül az ottani egyeztetésektől - elfogadták a 9. szankciós csomagot Oroszországgal szemben, bár a hivatalos kihirdetése péntekre tolódott. Ebben újabb orosz vezetőket büntettek meg, de Magyarország elérte, hogy néhány nevet lehúzzanak a listáról. Kiszivárgó híresztelések szerint az orosz kormány három miniszterét, köztük az energiáért felelős Alkeszandr Novákot mentette meg a magyar kormány.

A csomag részben enyhített is az eddigi szankciókon, az EU ugyanis engedélyezte, hogy Oroszország az EU-n keresztül exportáljon műtrágyát és gabonát EU-n kívüli országokba. A javaslatot támogató kormányok szerint az afrikai éhínség megelőzése miatt volt erre szükség. A lengyel és a balti kormányok egy ideig vétóval fenyegettek, nagyon nem értettek egyet ezzel, de végül engedtek.

Az új csomag alapján tilos lesz az EU-ból Oroszországba exportálni a fegyvergyártásban is használható termékeket, többek között vegyipari készítményeket, idegmérgeket, éjjelátó és rádiónavigációs készülékeket, elektronikai és IT-szektorhoz kötődő alkatrészeket. 168, az orosz hadiiparnak bedolgozó céget és szervezetet is szankció alá vettek, velük nem lehet többé kereskedni.

A repülőgépmotorok és űrhajózási eszközök is szankciós listára kerültek, illetve az ezekhez szükséges alkatrészek, ahogy a drónok és eszközeik is. Dróntechnológiát olyan harmadik országba is tilos exportálni, amelyik továbbadhatja az eszközöket orosz vevőknek.

Két újabb orosz bank EU-ban tartott eszközeit fagyasztották be, és egy újabb orosz állami bankot zártak ki minden EU-t érintő tranzakcióból. Betiltottak négy újabb orosz tévécsatornát. Kitiltották az orosz piacról az EU-s reklám- közvéleménykutató- és marketing tanácsadó cégeket.

Eltitlottták újabb bányaipari befektetésektől az EU-s cégeket, néhány különleges nyersanyag kivételével. Megtiltották, hogy EU-s állampolgár bármilyen szervezetben vagy cégben vezető tisztséget viseljen, amelyben az orosz államnak is érdekeltsége van.

Orbánék még több pénzt és fegyvert ígértek Ukrajnának

Az országvezetők ismét elítélték Oroszországot a háború miatt, további szankciókkal fenyegették meg, és Ukrajnának további támogatásokat ígértek: pénzügyi és katonai segítséget is.

Felszólították a saját energiaügyi minisztereiket, hogy hétfőn próbáljanak egyezségre jutni a földgázzal kapcsolatos árszabályozási vitában. Szeptember óta mennek az egyeztetések, a múlt héten is volt rendkívüli csúcs, de eddig nem jutottak semmire. A napirenden lévő kérdésekről itt írtunk korábban.

Sürgették magukat, hogy a megújulók gyorsabb elterjedésének érdekében találjanak ki valamit, és várják, hogy 2023 elején az Európai Bizottság javasoljon egy új piaci mechanizmust, ami szétválasztja egymástól a gáz és az áram árát.

Szintén a Bizottságtól várnak terveket, hogy az európai cégeket hogyan lehetne előnyhöz juttatni a globális versenyben. Ez burkoltan arra utal, hogy sok EU-s kormány kiakadt az amerikai protekcionista törvényeken, amelyek előnyben részesítik a hazai termékeket az európai importból származókhoz képest, például az elektromos autók esetében.

Eldöntötték, hogy az eddiginél komolyabban nekimennek az európai hadiipar fellendítéséhez.

Üdvözölték, hogy Horvátország januártól a schengeni övezet tagja lesz - azt már korábban üdvözölték, hogy az eurót is bevezetik ott 2023-tól. Azt is üdvözölték, hogy Bosznia-Hercegovinának megadták a tagjelölt státuszt, vagyis indulhatnak a csatlakozási tárgyalások. Iránt viszont elítélték a tüntetések brutális leveréséért, különösen a kivégzésekért. A Tanács a csúcs előtt nem sokkal szankciókkal is büntette a teheráni kormányt, Magyarország ehhez is hozzájárult.