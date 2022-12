Az OMV Hungária ügyvezető igazgatója: A napokban talán eljutunk oda, hogy az alaptermékek megjelennek minden töltőállomáson

Soha nem volt még akkora egyheti üzemanyag-forgalmunk, mint a 480 forintos hatásági ársapka eltörlése előtti napokban, ami oda vezetett, hogy „a hálózatunknak közel a felén alakultak ki készlethiányok” – mondta Balogh Tibor, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója a Portfoliónak.

Szerinte „a napokban talán eljutunk oda, hogy az alaptermékek megjelennek minden töltőállomáson”. Azzal kapcsolatban, miszerint a december 6-i kormányinfón volt olyan utalás, hogy az ársapkát nem biztos, hogy véglegesen törölték el, azt mondta, nagyon reméli, hogy „egyhamar nem kerül sor a visszavezetésre, hiszen eleve sok időre lesz szükség ahhoz, hogy normalizálódjon a piac, itt több hónapról beszélünk”.

„Számunkra nagyon komoly ellátási problémát okozott a finomítónál történt incidens, ami jó néhány környező ország életét megváltoztatta, ahova az OMV exportált, illetve a saját belső piacára is hatással volt, ahol rengeteg partnerét látta el, akár nagy, nemzetközi olajtársaságokat is. Tehát akkora volt a nyomás a szervezeten, hogy ki volt feszítve teljesen az ellátási lánc.”

A kérdésre, hogy mire lehet számítani február 5. körül, miután a december 6-i kormányinfón az ársapka kivezetésével kapcsolatban az volt az egyik érv, hogy a február 5-én hatályba lépő uniós orosz olajszankciókra való felkészülést minél hamarabb kezdje el az ország az import visszaépítésével és az egész piacszerkezet stabilizálásával, azt mondta:

„A február 5. szerintem önmagában még nem okoz talán akkora problémát, hogy másnap nem lesz itt üzemanyag.” Szerinte „valójában majd az lesz nehezebb, hogy az országok között hogyan tud áramolni üzemanyag. Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban állítanak elő orosz kőolajból üzemanyagot, ezekkel lesz a nagyobb kihívás a hazai olajtársaság tekintetében is”.