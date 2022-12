Leleplezte a jegybank elemzője, hogy az ársapkák végső soron emelték az árakat

Szombat délelőtt jelent meg az MNB blogján a jegybank egyik elemzőjének, Balatoni Andrásnak a cikke, “Ársapkák és infláció: mit üzen a múlt és mit mutat a jelen?” címmel. Az elemzés alapos vádirat arról, hogyan járultak hozzá a kormány rossz döntései ahhoz, hogy Magyarországon a legmagasabb az infláció egész Európában.

A tanulmány első fele az élelmiszerekre rakott ársapkákkal foglalkozik. Bemutatja, hogy a kiskereskedők elképesztően felemelték a nem hatósági áras termékek árát, arra hivatkozva, hogy be kell hozniuk az ársapkák miatt elszenvedett veszteséget. Emlékeztet a szerző, hogy az 1970-es évek Amerikájában már próbálkoztak árbefagyasztással letörni az inflációt, és már akkor sem működött a kísérlet, ugyanezért.

Leginkább az úgynevezett helyettesítő termékek esetében látszik, hogy micsoda brutális áremelkedést okozott az ársapka. Ezek azok a javak, amiket akkor vesz az ember, ha az ársapkásból pont kifogyott a bolt. Hétköznapi tapasztalat, hogy ez igen sokszor előfordul.

A kristálycukor ugyan ársapkás, de a porcukor 222 százalékkal drágult február óta. A sima liszt ársapkás, de a rétesliszt 146 százalékkal, míg az étolajat kiváltó sertészsír 215 százalékkal drágult. A hatósági áras sertéscombhoz hasonló karaj 152 százalékkal lett drágább. A csirkecemell ársapkás, de a szabadáras csirkecomb 167, míg a pulykamell 180 százalékkal drágult. A 2,8 százalékos UHT tej árát nem engedik emelni, de az 1,5 százalékosé 190 százalékkal ment fel, szintén február óta.

“A rögzített árú termékek esetén elmaradt áremelkedéseket a kereskedők teljes egészében áthárították más termékekre” - derül ki a tanulmányból. Azaz összességében nem fizetünk kevesebbet, mintha nem lenne ársapka. “Az ársapka által nem érintett termékeknél bekövetkezett áremelkedés kioltotta az 1,2 százalékpontos technikaiinfláció-csökkentő hatását az intézkedésnek” - olvashatjuk.

Végső soron az élelmiszerárak Magyarországon emelkednek a legnagyobb mértékben Európában, miközben egyes feldolgozott termékek az ellátási zavarok miatt versenyhátrányt szenvednek el a külföldiekhez képest. Például az ársapka miatt kevesebb a hazai piacon a tej, hiszen kevésbé éri meg termelni, és ezért kevés és drága lett a hazai sajt és túró. A forint komoly gyengülése pedig tovább növelte az árakat, mert drágább lett az import.

A másik három visegrádi országhoz képest (Csehország, Lengyelország és Szlovákia) is nagyon nagy a drágulás. A hármak átlagárához képest a kenyér Magyarországon 34 százalékponttal drágult jobban, a tej, a sajt és tojás pedig 41 százalékponttal.

Jobban drágult az üzemanyag, mint az olaj

A tanulmány azt is bemutatja, hogy az üzemanyag nem az alapanyag (olaj), hanem a rá rakadó egyéb terhek miatt ennyire drága Magyarországon. Az európai irányadó olajtermék, azaz a BRENT ára a nemzetközi piacokon 2021 november 14-én, az ársapka bevezetése előtti napon, literenként 166 forint volt, míg az ársapka kivezetésekor, december 9-én, 193 forint. Azaz 27 forinttal lett drágább az olaj.

Azonban míg tavaly november 14-én 506 forint volt egy liter 95-ös benzin, addig most 632 forint. Azaz az áremelkedés nem 27, hanem 126 forint volt. A dízelnél még nagyobb az emelkedés, 181 forinttal lett drágább egy liter, mint tavaly november közepén volt.

A drágulást részben a magasabb áfa okozza (dízelnél + 39 forint, benzinnél + 27 forint), de ennél is nagyobb tétel az egyéb költségek és adók emelkedése.

A tanulmány nem tér ki rá, de ha azt is hozzátesszük, hogy a magyarországi kutakra a MOL jórészt orosz olajból finomított termékeket szállít, és az orosz olaj 25-30 százalékkal olcsóbb volt idén a BRENT típusúnál, akkor a hazai áremelkedés mértéke még furábbnak tűnik. A tanulmány szerint az iparág költségeinek emelkedéséhez hozzájárult a 2022 nagy részében érvényes ársapka, amely még most is érezhető az árakban. Ahogy a folyó fizetési mérleg hiányán is rontott az ársapka okozta rekordmagas fogyasztás, ami szintén inflációgerjesztő hatású.

A tanulmány szerint az ársapkák 2022 végére 3 - 4 százalékponttal emelték a magyarországi inflációt.

Az üzemanyag esetében az ársapkát decemberben megszűntették, de az élelmiszereknél áprilisig meghosszabbították.