Meséld el saját Budapestedet! - Budapest Nagyregény

Budapest történetét másfél évszázada gazdagítja minden lakója, látogatója. Ahány korszak, ahány kerület, ahány család, annyi nézőpont, annyi kapcsolódás és annyi élmény. A főváros egyesülésének 150. évfordulójára nagyszabású, a civil lakosságot és a művészeket közös alkotásra hívó projekttel készül a Budapest Brand a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral együttműködve, a Könyvfőváros program keretében, a Budapest 150 támogatásával.

A Budapest Nagyregény (BPNR) minden kerületnek saját fejezetet szentelő, végül mégis izgalmasan összeolvasható kötete 2023. november 17-én jelenik meg. A könyv 23 fejezetét 23 népszerű, kortárs író fogja megalkotni, azokból a történetekből is inspirálódva, amelyeket a városlakók küldenek be számukra. November 17-én négy szerzőt már bemutattak a szervezők: Cserna-Szabó András, Dragomán György, Mán-Várhegyi Réka és Tompa Andrea is dolgozni fog a nagyregényen, a többi írót pedig fokozatosan, a projekt előrehaladásának mérföldkövei alkalmával jelentik be. Olyan személyes, családi történetekre számítanak a szervezők, amelyek jól beazonosíthatóan kapcsolódnak egy kerülethez, a beküldő jelenlegi vagy egykori budapesti lakóhelyéhez, a városrész tereihez, épületeihez, személyiségeihez vagy eseményeihez, és amely személyes történet önmagán túlmutatva egy városrész történetévé is válhat. Az egyesítés évfordulójához illesztve elsősorban az elmúlt 150 év emlékezetének lenyomata a fontos.

A civil anyaggyűjtés november 17-én a főváros 149. születésnapján el is indult (részletes tájékoztató a részvételről: ) A legfeljebb 4000 karakter hosszú történeteket 2023. január 31-ig lehet beküldeni a Budapest Nagyregény aloldalán a Történetküldés gombra kattintva.

Bizonytalan vagy, hogyan is fogj hozzá? Nézzünk egy klasszikus példát, hiszen Karinthy Frigyes az Így írtok ti-ben már eljátszott a Budapest - Nagyregény műfajával. Krúdy Gyulát imitálva idézte meg a város jellegzetes szereplőit és hangulatát, s bár a szöveg természetesen csupa ki nem tett idézőjel és sorok közé rejtett fricska, terjedelem és tartalom szempontjából tökéletes “teasere” a főváros sokszínű legendáriumának. De ne ijedjen meg senki, a Budapest Nagyregényhez nem szükséges szépirodalmi minőségű műveket beküldeni! A beérkezett történeteket egy szerkesztőbizottság válogatja majd a január 31-ei záró határidőt követően, majd átadják 23 kortárs írónak, akik inspiráció-forrásként használják az egyes kerületek fejezeteiből álló könyv megalkotásához.

De azok a történetek sem vesznek el, amelyek kimaradnak a kötetből. Ezek megjelenhetnek a BPNR kísérő kiadványaiban vagy elhangozhatnak az eseményein, hiszen egészen 2024. nyaráig közösségi, összművészeti programok sorozatából áll össze, teljesedik ki a Budapest Nagyregény, így lesz belőle kulturális felhő, civil legendárium, társadalmi lenyomat, a városlakók által alkotott szellemi emlékmű.

Tedd hozzá a Te történetedet most!