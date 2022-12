Olaszország takargatott szeretője lettünk

December elején Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az olasz fővárosban tárgyal az ország infrastrukturális miniszterével, Matteo Salvinivel. Azt írta, a migrációról és a trieszti kikötőről lesz szó.



Aznap Salvini, Orbán Viktor régi jó szélsőjobboldali lieblingje is posztolt mindenféléről, például arról, hogy milyen rossz arcok a milánói Scalánál akciózó környezetvédők, rúgott egyet az Olasz Általános Munkás Konföderáció (CGIL) vezetőjébe, dicsérte kicsit saját pártját, a szélsőjobboldali Ligát (Lega), de még néhány szelfi is kifért egy kézműves vásár résztvevőivel. Arról azonban sehol sem írt, hogy találkozója volt Szijjártóval.

A szeptemberi előrehozott választások véghajrájában volt egy pillanat, amikor az elég könnyen felpaprikázható Melonit újságírók Magyarországról és Orbánról kérdezték. Bár nagyon sok kérdésben nagy az egyetértés a magyar kormány és az olasz szélsőjobb figurái között, Meloni idegesen felcsattant, és azt kiáltotta az újságíró felé: „Még mindig Magyarország? Nem fogok válaszolni, nem ott vagyok jelölt”. A hangvétel, az indulatosság nem éppen arra utalt, hogy Meloni örülne annak, hogy folyamatosan párhuzamot vonnak személye és Orbán közé. Azóta el is halkult kicsit ez a vonal, és míg a magyar kormány továbbra is folyamatosan ünnepli a szívélyes kapcsolatot Olaszország új kormányával, addig az olaszok mintha kicsit elhallgatnák magyar barátaikat.

Pedig olyan szép volt minden

A választások lezárultával Orbán Viktor az elsők közt gratulált a jobbközép koalíciónak és Meloninak a győzelemhez, amire a politikus reagált is. Twitterén azt írta, készen áll az együttműködésre, hogy közös és hatékony megoldásokat találjanak azokra „a gazdasági, energetikai és biztonsági kihívásokra, amelyekkel Európa szembenéz.”



Az, hogy Meloni így fogalmazott, egyáltalán nem véletlen.

A Fidesz-kormány elég régóta ápol közeli kapcsolatokat az olasz szélsőjobbal, korábban különösen Matteo Salvinivel. Bevándorlásellenes politikájával a magyar miniszterelnök mélységesen egyetért, de más, különösen az Európa jövőjével kapcsolatos kérdésekben is megvan közöttük az összhang. Orbán és Salvini kapcsolata 2019-ben volt a csúcson, csak aztán a politikus ügyesen kiokoskodta magát a kormányból, elkezdett zuhanni a Liga népszerűsége, így Salvini befolyása is jóval kisebb lett a nemzetközi politikában.

2022-re a posztfasiszta Olasz Testvérek (Fratelli d’Italia) lett a legnépszerűbb párt Olaszországban, élén Giorgia Melonival, a Liga viszont - mélyrepülése megkoronázásaként - a szeptemberi választásokon a vártnál is rosszabb eredményt ért el. Ennek ellenére a jobbközép szövetség tagjaként helyet kaptak Meloni kormányában, de Salvini nem tudott visszakapaszkodni a belügyminiszteri bársonyszékbe.

Melonival is elég régóta jó a magyar kormány kapcsolata, Orbán 2019-es, az Olasz Testvérek ifjúsági szervezetének táborában tett látogatását az olasz kormányfő önéletrajzi könyvében is megemlítette.

photo_camera Régi szép idők: Orbán Viktor ellátogatott az Olasz Testvérek ifjúsági rendezvényére, ahol nagyon örültek neki. Fotó: ANDREA RONCHINI, RONCHINI/NurPhoto via AFP

Meloni és párttársai korábban tettek EU-szkeptikus kijelentéseket, de sosem mentek neki olyan erővel Brüsszelnek, mint Orbánék, és mire elkezdődött a választási kampány, Meloni gyakorlatilag már szétturnézta a világot azzal, hogy ő nem egy veszélyes autokrata, hanem egy mérsékelt, atlantista, EU-barát, elitellenes konzervatív politikus. Olaszország akkora államadóssággal küzd, hogy az Unió támogatása nélkül óriási bajba kerülne, így nem véletlen, hogy Meloni harmonikus kapcsolatra törekszik Brüsszellel.

Fontos még, hogy míg a koalíció másik két pártja, a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország! (Forza Italia) és a Liga is gyanús kapcsolatokat ápolt, és talán ápol most is Oroszországgal, Meloni maximálisan elítéli az Ukrajna elleni háborút, és többször hangsúlyozta, hogy az orosz befolyás óriási fenyegetést jelent Európa számára. (Annál nagyobbnak csak a Peking felől érkező befolyást tartja).

A ciki pajtás

A magyar kormány Ukrajna februári lerohanása után egyre nyilvánvalóbb oroszbarát álláspontot képviselt, ami szöges ellentétben áll mindazzal, amit Meloni képvisel. Orbánék Brüsszelben sokat tesznek azért, hogy a többi tagállam közös céljait akadályozzák, és mint kiderült, erre még büszkék is. „Mi vagyunk a homok a gépezetben, bot a küllők között, tüske a köröm alatt” - mondta Orbán Viktor októberben.

Meloni nem akarja, hogy Olaszország legyen a bot a küllők között, és azt se szeretné, ha folyamatosan napirenden lenne, hogy milyen jól megértik egymást Orbánékkal. Pedig valóban megértik, különösen ha bevándorlásról, emberi jogi kérdésekről vagy a nemzeti szuverenitásról van szó.

Bár Meloni tényleg kezd úgy viselkedni Orbán Magyarországával, mintha egy takargatott szerető lenne, akit társaságba azért nem vinne, a háttérben az együttműködés nagyon is látható. Az Európai Bizottság november 30-án 7,5 milliárd euró, azaz több mint 3000 milliárd forint befagyasztását javasolta a Magyarországnak járó fejlesztési támogatásokból.

Az állásfoglalással - Massimiliano Salini kivételével - egyetértettek a Hajrá Olaszország! EP-képviselői, de az Olasz Testvérek és a Liga ellenezte. A tagállamok végül némileg csökkentették a büntetési tételt, mondván, a magyar kormány az elmúlt hetekben számos fontos reformot fogadott el (Integritási Hatóság felállítása például), és ezeket méltányolni akarták. Úgyhogy a befagyasztott keretet 2600 milliárd forintra mérsékelték.

A választások előtt, a kampány idején is sok szó esett a jobbközép és Orbánék kapcsolatáról. A baloldal konkrétan azzal próbálta meggyőzni a szavazókat arról, hogy ne szavazzanak a jobbközép szövetségre, hogy ha azok nyernek, Olaszország olyan lesz, mint Orbán Magyarországa. Ennek csúcspontja volt, amikor Enrico Letta, a Demokrata Párt (PD) főtitkára egy héttel a választások előtt, a monzai nagygyűlésen hosszan ecsetelte ennek veszélyeit.

„Az elképzelés, hogy Olaszország olyan lesz, mint Orbán Magyarországa ma, pontosan az ellenkezője annak, amit mi akarunk. Monza egy nagyszerű európai város, és nem akarjuk, hogy Olaszország kövesse Pontida üzenetét, vagyis hogy Magyarország felé közeledjen, egy olyan demokrácia felé, ami annyira elveszett, hogy az EU Parlamentje is szankcionálta”.

Pontida egy lombardiai kisváros, a Liga számára szimbolikus jelentőségű, történelmileg fontos hely, és a párt legfontosabb üzenetei rendre itt hangzanak el.

Amikor a demokraták szeptemberben Monzában kampányoltak, Salvini Pontidában tartott nagygyűlést. „Pontida ma Magyarország tartományává vált. Nem akarjuk, hogy Olaszország Magyarország tartománya legyen” - mondta Letta. „Nem akarjuk, hogy Olaszország kövesse Pontida üzenetét, Magyarország modelljét: nem akarjuk, hogy egy elveszőben lévő demokrácia felé haladjon, nem akarjuk ezt a modellt, nem akarjuk, hogy Olaszország engedjen Putyinnak és Orbánnak. Olyan Olaszországot akarunk, ami Európa szíve, és ami hűséges a szövetségeseihez” - mondta a főtitkár.

Salvini akkor úgy válaszolt, Letta szavai nevetségesek, az ő modellje nem Magyarország vagy Lengyelország, hanem Olaszország.

Közben Giorgia Meloni az olasz közszolgálati tévében arról beszélt, nem ért egyet azzal, hogy az EU elmarasztalta Magyarországot a jogállamisági kérdések miatt. Ugyanakkor hozzátette, hogy Magyarországot nem Oroszország felé kell lökni, hanem „magunknál kell tartani”.

Meloni hármat lép hátra

Meloni hivatalba lépése után nem sokkal kisebb diplomáciai botrányba keveredett Franciaországgal, de azóta látványosan dolgozik azon, hogy a jó viszonyt helyreállítsa szomszédaival és az EU-val. Néhány napja a milánói Scalában együtt parolázott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akivel korábban szintén meglehetősen feszült volt a kapcsolata. Nagyon úgy tűnik, hogy Meloni határozottan törekszik arra, hogy meggyőzze az Uniót arról, nem kell attól tartani, hogy az új olasz kormány úgy áll majd Brüsszelhez, ahogy Orbán kormánya. Így aztán nem is olyan meglepő, hogy inkább von der Leyennel mutatkozik az operában, mint a szotyizó Orbánnal egy focimeccsen.

photo_camera 2022. december 7. Olaszország köztársasági elnöke, Sergio Mattarella, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és Giorgia Meloni a milánói operaházban. Fotó: ITALIAN PRESIDENCY / QUIRINALE //Anadolu Agency via AFP

Csütörtökön Meloni és Orbán összefutottak Brüsszelben, ahol néhány szót is váltottak. Erről a magyar miniszterelnök úgy számolt be Facebook-oldalán, hogy a közös, beszélgetés közben elkapott képhez azt írta: „Egyeztetés Giorgia Melonival”. Az olasz miniszterelnök azonban nem posztolt a találkozásról.

photo_camera Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni Brüsszelben váltott néhány szót Orbán Viktorral 2022. december 15-én. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Nem kétséges, hogy Meloni válaszút előtt áll: Európában Orbán egyre kínosabb, és az Egyesült Államokkal sem túl jó a magyar kormány viszonya. Most még csak takargatja barátját, de ha hosszútávon bizonyítani akarja, hogy nem kell tartani attól, hogy Orbánhoz hasonlóan akarja leépíteni a jogállamot, előbb-utóbb színt kell vallania.