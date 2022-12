A szövetség hiába keménykedett, végül ingyen engedte el a Liu testvéreket

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) sajnálattal vette tudomásul a Liu testvérek, Shaolin Sándor és Shaoang országváltási szándékát, köszönetet mond a közösen elért sikerekért Magyarország első téli olimpiai bajnokainak, és lezártnak tekinti a testvérekkel fennálló jogviszonyt.

Erről határozott a szövetség a keddi rendkívüli elnökségi ülésén. Magyarán: több hetes huzavona után a Kósa Lajos vezette szövetség ingyen engedte el az olimpiai bajnok testvérpárt, pedig korábban több százmilliós lelépési pénz megfizettetésével fenyegetőzött.

A Liu testvérek augusztusban jelentették be, hogy követnék az edzőjüket, az egy hónappal azelőtt távozott Csang Csing Linát Kínába, hogy vele folytathassák a felkészülésüket. Országváltásról akkor még nem volt szó. A hír után Kósa Lajos azt mondta: „A Liu-fivérek magyarok. Magyar színekben versenyeztek és magyar színekben fognak versenyezni. A magyar himnusz dobogtatta meg a szívüket, és az FTC versenyzői ma is ”

photo_camera Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a pekingi téli olimpia nyitóünnepségén 2022. február 18-án. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Néhány hónapnyi csönd után november elején robbant a bomba: Shaolin Sándor és Shaoang a MOKSZ hozzájárulását kérték az országváltásukhoz vezető folyamat megindításához. Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét nem érte váratlanul a hír: „...múlt héten beszéltem a fiúkkal. Lehetett látni előre, hogy valami nem jól alakul ebben az ügyben, mivel az edzőjük, Lina elment Magyarországról, ők pedig őt akarták követni.”

Kósa nehezen nyugodott bele

Kósa Lajos nehezen tért napirendre a történtek fölött. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, hogy 100-150 millió forintos móka lehet a Liu testvérek országváltása. A szövetség másnap szentesítette is mindezt: mehetnek, ha visszafizetnek mindent, amit az elmúlt három évben rájuk költöttek. A Telex számításai szerint ez akár 300 millió forint is lehet.

Kósa még tett egy-két harcias nyilatkozatot, azt is elmondta, hogy neki mindegy, hogy „szponzor, szövetség, vagy bárki fizeti ki” a háromszázmilliót a fiúk szabad versenyzéséért cserébe. Ekkor szólaltak meg a versenyzők, akik felfedték döntésük hátterét: „A bizalomvesztés és a bizonytalanság miatt döntöttük el, hogy országot váltunk – úgy határoztunk Ádóval, ha a magyar szövetség ragaszkodik a költségek megfizetéséhez, akkor mi magunk álljuk. Még akkor is, ha nem értünk egyet vele, és ha a rövid pályás gyorskorcsolyázás nemzetközi történetében sincs példa hasonlóra.”

A váratlan fordulat

Ezután váratlan fejlemény történt. Kubatov Gábor FTC-elnök - nála versenyeztek klubszínekben Liuék - odaszúrt egyet Kósának: „Elsősorban hazánknak veszteség. Szerintem ez egyetlen dolgon múlt, hogy a szövetségnek nem sikerült megegyezni az edzőjükkel. A Fradi mindent megtett, próbáltunk közbelépni, kommunikálni, de a szövetség úgy döntött, hogy az ő edzőjüket nem fizeti tovább. Nem mentem bele mélyebben, hogy mi ennek az oka, csak fájdalmas. Két nagyon jó gyerekről van szó”

És még nem volt vége, Kósa pár héttel később - december elején jártunk már ekkor - újabb pofont kapott, ezúttal a legmagasabb helyről. Maga Orbán Viktor kívánt sok sikert a fiúk új kalandjához, szavait egy szelfivel is nyomatékosította. Sakk-matt. A Nemzeti Sport még kedden is megkérdezte a miniszterelnököt az ügyről. Orbán lényegében azt mondta, hogy most derül ki, mennyit ér a magyar korcsolyasport: