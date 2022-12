Kirúgtak egy polgári engedetlenkedő tanárt Pécsen

Újabb tanárt rúgtak ki, ezúttal Pécsen, amiért több alkalommal is polgári engedetlenségi akcióban vett részt. Tölgyfa Gergely, a Pécsi Művészeti Szakgimnázium dráma szakos tanára lapunknak megerősítette: két nap volt hátra a próbaidejéből, amikor kedd délelőtt azonnali hatállyal felmondtak neki. A felmondásnak hivatalos indoka nem volt, a pedagógus szerint viszont arról lehet szó, hogy

túl sokszor vett részt polgári engedetlenségben a hazai oktatási rendszer állapota miatt. Tölgyfa azt mondja, korábban többször is gyakoroltak nyomást rá és tiltakozó kollégáira, és megpróbálták arra is rávenni, hogy önként mondjon fel. Ő azonban nem élt „ezzel a lehetőséggel”. Továbbá ő is megkapta azt a fenyegető levelet a tankerülettől december elején, amelyben felszólították őket:

következményei lesznek annak, ha folytatják a tiltakozást. A pécsi gimnázium tanárai közül hatan – köztük volt a most kirúgott Tölgyfa is – jelenleg is határozatlan idejű polgári engedetlenségben vesznek részt. A pedagógus tavalyelőtt végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakán, tavaly díjat kapott „a hazai diákszínjátszás területén végzett kiemelkedő diákszínjátszó-rendezői és csoportvezetői tevékenységéért”.

A tanárok kirúgását nem az iskolák igazgatói rendelik el, hanem a tankerület. November végén írtuk meg, hogy összesen 110 millió forint jutalmat kaptak a tankerületi vezetők, köztük azok is, akik tiltakozó tanárokat rúgtak ki vagy fenyegettek meg. Megkerestük Tóth László Ákost, a Pécsi Tankerület igazgatóját, hogy megerősíti-e a tanár kirúgásának hírét. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.