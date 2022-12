Most, hogy a twitterezők kiszavazták, Musk azt fontolgatja, hogy a jövőben csak a fizető ügyfelek szavazhassanak

"Érdekes" - mindössze ennyivel kommentálta eddig a Twitteren az amúgy a platformon létező Elon Musk a szavazás végeredményét, amit ő maga kezdeményezett arról a platformon, hogy maradjon-e a Twitter operatív vezetője. Ezt is egy másik felhasználó posztjára reagálva, amiben az csalás gyanúját vetette fel. Musk vasárnap kezdeményezett szavazást a Twitteren arról, hogy ő maradjon-e a közösségimédiavállalat főnöke. Végeredményben a 17,5 millió szavazó 57,5 százaléka a távozására szavazott, vagyis több mint 2,6 millióval voltak többen, akik a távozását szerették volna.

Illetve tán még azt is kommentárként értékelhetjük, amit egy másik felhasználó felvetésére reagált. "Ott a pont" - írta a felvetésre, hogy a jövőben a Twitter működéséről, szabályairól döntő szavazásokon csak a kék pipás felhasználók szavazhassanak. Musk érkezése előtt kék pipával azokat a fiókokat jelezte a Twitter, melyek felhasználóit hitelesítették - többnyire közszereplők twitterfiókját jelezte a pipa. Musk egyik első döntése volt, hogy a kék pipás megkülönböztető jelzést pénzért kezdte árusítani.

Ennyiből egyelőre nem lehet kikövetkeztetni, hogy mi Musk szándéka a szavazás után. Az excentrikus milliárdos, aki immár nem a világ leggazdagabb embere - ezt javarészt a twitteres kalandjának köszönheti, mert az eléggé idegessé tette a Tesla részvényeseit ahhoz, hogy autógyára, egyben legnagyobb vagyoneleme értéke is zuhanni kezdjen - korábban is szívesen élt a Twitteres szavazás teljes mértékben tudománytalan eszközével, de többnyire olyan kérdésekben, amikben már régesrég döntött. Mint amikor arról szavaztatta meg a twitterezőket, hogy eladja-e Tesla-részvényei tíz százalékát, de csak azután, hogy már piacra is dobta a részvényeket. Vagy amikor a Twitterről tavaly januári puccskísérlete után letiltott Donald Trump exelnök fiókjának visszaállításáról szavaztatott, hetekkel azután, hogy már bejelentette, fontolgatja a lépést.

Az se hirtelen ötlete volt, hogy lelép a Twitter éléről. Ezt követelik koronaékszere, a Tesla részvényesei is, és ő maga már november közepén utalt rá, hogy lelép a Twitter éléről, másnak adja át a cég mindennapi vezetését. Döntését a szavazásnak egyáltalán nem kéne befolyásolnia, és mert lényegében ő a Twitter tulajdonosa, aki első lépései egyikeként feloszlatta a cég igazgatótanácsát, nincs is semmilyen céges testület, ami kikényszeríthetné a távozását. (Via The Guardian. Címlapi illusztráció: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP)