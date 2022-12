Néhány érdekes adat Németh Szilárd figyelmébe

A Fidesz alelnöke a világbajnoki döntő után állt elő a megfejtéssel, hogy mit is jelent Argentína győzelme: fehér, keresztény, európai értékeket képviselő ország lett a világbajnok.

Az tényleg kifejezetten vicces, hogy hogyan ünnepel a fehér, keresztény, európai értékeket képviselő ország néhány játékosa, például a kapusa:

photo_camera Emiliano Martínez Fotó: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Vagy a csapat középpályása, aki azt üzente a győzelem után, hogy aki kételkedett a sikerükben, azt kapja be a faszát. (Legyen itt erről egy origós cikk, hogy a fideszesek is elhiggyék.)

Hogy miért fontos Németh Szilárdnak a játékosok bőrszíne, arra elvbarátja, Bayer Zsolt adhatta meg a választ, amikor azt írta:

„A hosszabbítás fantasztikus hullámvasútján, az európai kultúra egyik oszlopának – Franciaországnak – csapatában ott volt a pályán 10 – azaz tíz – fekete srác (+ a kakukktojás kapus), akik többsége valószínűleg ateista, a kisebbség többsége muzulmán, s ugyan mind beszél franciául, de otthon a szülőkkel/nagyszülőkkel azért megérteti magát – a francián kívül eső – egyéb törzs nyelvén is. Vezérük a pályán annyira trendi, hogy magánéletében társa is egy magát nőnek tartó és – külalakját tekintve – azzá műttetett transznő (úgy hiszem, ez a pc kifejezés).”

Majd besegített a szegény ember Boldog Istvánja, Boldog István is. A volt fideszes képviselő így foglalta össze a mondanivalóját:

Maradjunk a tényeknél. A döntőben kezdő 11 francia játékos közül mindenki Franciaországban született. A 26-os keretből csak ketten nem. A cserekapus Mandanda Zaire-ban, de kétéves volt, amikor a családja Franciaországban költözött, már ott nőtt fel. Camavinga kongói szülők gyerekeként egy angoli menekülttáborban született. Szintén kétéves volt, amikor Franciaországba költöztek.

A fideszes megmondóembereket azzal persze nem lehet átverni, hogy valaki hol született vagy hol nőtt fel, ha más a bőrszíne. De Németh Szilárd sportvezetőként mégis mintha más elveket vallana, mint a pártpolitikus Németh Szilárd. Az általa vezetett birkózószövetség ugyanis rendszeresen honosít sportolókat, akiknek az égvilágon semmi közük Magyarországhoz, és azóta is alig fordulnak meg itt. Bizony, vannak köztük muszlimok is, nem is egy, ahogy Szily László kollégám felhívta erre a figyelmet a „Birkózószőnyegen alakult meg a fideszes kalifátus” című cikkben, szembesítve Némethet azzal, hogy ezeket a honosításokat olyan párt legszűkebb vezetőségi tagjaként vezényelte le, amely kendőzetlenül és válogatás nélkül uszít minden muszlim ellen.

Talán az sem érdektelen, hogy míg a döntőben kezdő francia csapatból mindenki Franciaországban született, addig például az Angliát 1-0-ra legyőző magyar válogatott három játékosa sem hazánkban látta meg a napvilágot. Willi Orbán Németországban, Callum Styles Angliában, Loic Nego éppen Franciaországban. Egy gyenge kísérlet Németh Szilárd számára, hátha megérti. Ő itt Nego, akinek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra:

photo_camera Nego magyar, Kimpembe francia válogatott futballista, ezért más színű a mezük Fotó: TIBOR ILLYES/AFP

Nem mintha számítana, de különböző források szerint a döntőre nevezett francia játékosok közül mindössze három muszlim volt: Dembele, Fofana és Konate. Hogy ők mennyire követik a vallást, nem tudom, de például Giroud nem titkolja, hogy mélyen megéli keresztény hitét. Az argentinoknál a két szélső védő, Tagliafico és Molina állítólag buddhista, a cserekapus Rulli muszlim.

Hogy miért van amúgy kevés fekete bőrű játékos az argentinoknál, az bonyolultabb Németh Szilárd és Boldog István gondolatainál. A népességben az 1800-as években nagyobb volt a számuk, hiszen ide is telepítettek be rabszolgákat, aztán ez az arány fokozatosan csökkent mostanra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a népesség fehér lenne, erős keveredés történt ott is az elmúlt évszázadokban őslakosok, behurcoltak és gyarmatosítók között. Ez ügyben bővebb ismeretekért Németh Szilárd forduljon az argentin nagykövethez, aki elhatárolódott a Fidesz-alelnök posztjától.

Még talán egy utolsó dolog. Németh Szilárd rendszeresen posztol a Fradi győzelmeiről, magyar zászlóval.

A Crvena Zvezda elleni meccsen a Ferencvárosban pályára lépett Sammy és Ryan Mmaee, Traoré, Tokmac, Esiti, Boli és Marquinhos. Hogy milyen színű a bőrük, Németh Szilárd is láthatta a Groupama Arénában. A helyszínen megtekintett Monaco elleni meccsen még Wingo és Laidouni is színesítette a csapatot, aminek a továbbjutását ünnepelte Németh Szilárd.