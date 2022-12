Olaszország szeretőjeként bújunk a németek háta mögé

Jó reggelt! Nem volt különösebben eseménydús napunk, mégis annyi jó cikk született, hogy a reggelente megszokott négynél jóval több anyagot kellene kiemelnem. De a hagyomány az hagyomány!

Másnaposok

A hétfő nagy része is a vasárnapi vébédöntő feldolgozásával telt világszerte. Haszán Zoltán és Tóth-Szenesi Attila jó hangulatú kibeszélő podcastja mellett Bede Márton villantott mesterhármast: ódát szerzett Lionel Messihez, illetve összeállította a vébé szuperválogatottját és pöcsfejválogatottját. Nyilván az utóbbi a szórakoztatóbb!

Orbán szerint a magyar válogatott helytállt volna Katarban.



Gazdaság

Csak Bulgáriában alacsonyabbak a fizetések Magyarországnál, ehhez jön az Európa-rekorder magyar infláció. A napokban talán eljutunk oda, hogy az alaptermékek megjelennek minden benzinkúton, de közben már a Lidl is korlátozza az árstopos termékek megvásárolható mennyiségét.

Nem csoda, hogy az EU-s gázársapkának pont az volt a fő célja, hogy elkerüljék a magyar szabályozás csapdáit. Minden tagország meg is szavazta Magyarországon kívül.

Áron alul adta el szárnyaló alternatívenergia-cégét a negyedik leggazdagabb magyar.

Az Alteo eredménye és részvényei idén rekordokat döntöttek, és minden elemző szerint hatalmas potenciállal rendelkezik a cég. A Mol maga mellé vett két magántőkealapot is, az egyik Tiborczé.

Úgy van benne a Siemens a paksi bővítésben, hogy közben elhatárolódik a nukleáris ipartól, és a berlini koalíció egyik pártja kifejezetten ellenzi a német nagyvállalat szerepvállalását. Mindezek ellenére még az is lehet, hogy a dugába dőlt finn atomerőműnek gyártott terveiket áthozzák Tolna megyébe.



Társadalom

A Tárki kvázi-országjelentéseire mindig érdemes figyelni, fogunk is még foglalkozni a különböző részterületekkel. Ez egyetlen bekezdés Szurovecz Illés cikkéből: „A járvány majdnem egy év tanulási veszteséget okozott a kelet-közép-európai gyerekeknek, különösen a hátrányos helyzetűeknek, akiket sokszor elérni is nehéz volt a digitális oktatás alatt. Egyedül a szakképzésben tanuló gyerekek számára volt felszabadító a karantén, ez talán az általános iskolákhoz és a gimnáziumokhoz képest is súlyosabb problémákra utal.”

Külpol

Bohócot csinál az oroszokból Azerbajdzsán a karabahi tűzfészekben. Bakut zavarja a 2020-as háború utáni béke, Hegyi-Karabah egészét akarja, de az örmény lakosságra semmi szüksége. A Lacin-folyosó lezárása és a feszültség fokozása fontos lépés lehet a nagy cél felé vezető úton, ha tetszik ez a gyengülő oroszoknak, ha nem.

Régen óriási volt az egyetértés Giorgia Meloni és Orbán Viktor között. Bár a posztfasiszta Olasz Testvérek továbbra is támogatja a magyar kormányt, a miniszterelnök egyre feltűnőbben igyekszik távol tartani magát Orbántól.

Az orosz elnök megérkezett Minszkbe, Ukrajna megerősíti a belarusz határ védelmét. A mozgósítás ösztönzésére Putyin földet adna a háborúban érdemeket szerző katonáknak. Egy orosz propagandavideó szerint azért érdemes részt venni az Ukrajnában zajló népirtásban, mert utána vehetsz okostelefont a gyerekednek. A moldovai hírszerzés szerint jövőre támadhatják meg országukat az oroszok.

Bűnügyi vádemelést javasol Trumppal szemben a január 6-ai eseményeket vizsgáló kongresszusi bizottság

Bevándorlás

Egymás után jönnek a hírek autóbalesetet szenvedett embercsempészekről és utasaikról. Vannak, akik hetekig lábadoznak, majd, ha már eléggé felgyógyultak, átkényszerítik őket a szerb határon. A tömegbalesetek komoly terhet jelentenek néhány kórház számára, amin segíthetne a kormány, ha Magyarországon is lehetne menedékkérelmet beadni.