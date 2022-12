Ukrajna megerősíti a belarusz határ védelmét

Az ukrán hadsereg megerősíti az ország északi határainak védelmét, tartva attól, hogy Oroszország újra támadást készíthet elő Belarusz területéről, miként 2022. február 24-én is Belaruszon át indította meg támadását az ukrán főváros, Kijev irányába. Az ukrán védelmi minisztérium keddre virradóra jelentette be a csapaterősítéseket, azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn Minszkbe látogatott, ahol találkozott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel.

photo_camera Az orosz védelmi minisztérium által 2022. december 19-én közreadott felvételen egy Belaruszban gyakorlatozó orosz páncélos látható. Fotó: HANDOUT/AFP

Putyin látogatásának minden bizonnyal ez, és tán csak ennyi volt a célja, hogy a frászt hozza az ukránokra. A februári orosz invázió óta hónapról hónapra felrebben a hír, hogy Belarusz is csatlakozhat az orosz agresszióhoz, bár erre az ország fegyveres erői igen korlátozottan alkalmasak, csekély létszámuk érdemi erősítést nem jelentene. Annál hatákonyabban használható a belarusz hadsereg az ukrán hadsereg lekötésére: mert hiába kicsi a valós esélye egy belarusz támadásnak, az ukránok így is kénytelenek a frontvonaltól távol, mélyen a hátországban állomásoztatni erőket egy potenciális belarusz támadás feltartóztatására. Olyan erőket, amelyeket akár a keleti fronton is bevethetnének a szeptember-októberben megfutamított orosz csapatok üldözésére, a megszállt Luhanszk megye északi részének felszabadítására.

Az előző hónapokhoz képest most az fokozta az ukránok aggályait, hogy orosz csapatok is érkeztek Belaruszba, melyek az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint "gyakorlatokon" vesznek részt. 2022 februárjában, az invázió előtt az orosz hadsereg egy ilyen közös "hadgyakorlat" leple alatt vonult fel az ukrán-belarusz határra. (Via BBC)