A rendszerváltás előtt teát főzött Orbánnak, most kiosztást kapott a kormányinfón

Nick Thorpe vagyok a BBC-től - mutatkozott be egy újságíró a szerdai kormányinfó 65. percében, nem mintha Orbán nem tudta volna nagyon is pontosan, hogy kicsoda ő.

„Bátorítani akarom a miniszterelnököt - folytatta -, hogy nem kell félni a független és a nemzetközi médiától, és ha esetleg több interjút adna nekünk, akkor nem kellene templomok előtt, kórházfolyosón, határátkelőhelyen, kávézóban várni, nagyon hálás lennék. És talán az a bizonyos hungarofóbiát, ami létezik a világon, esetleg csökkenteni lehetne több lehetőséggel és személyes interjúkkal. Én személyesen 14 éve várok egy interjúra.”

Nick Thorpe nem egyszerűen Magyarország miniszterelnökéhez, hanem egykori közeli ismerőséhez is intézte szavait.

A BBC tudósítója 25 éves volt, amikor a nyolcvanas évek második felében Magyarországra került. Kezdetben szabadúszóként dolgozott, sztorijait sokszor különféle baráti társaságokban szedte fel kávézás, sörözés, fröccsözés közben, ahogy erről ő maga is beszélt a Szabad Európa Szelfi podcastjában tavaly nyáron. Egyre több embert ismert meg, és egyre többen akarták megismerni őt is, mert lehetőséget láttak benne, hogy a késő-kádári, az MSZMP által erősen uralt médiát megkerülve hangjuk eljut a világba. Így ismerkedett meg Orbán Viktorral is.

A későbbi SZDSZ-es Haraszti Miklós, a korabeli demokratikus ellenzék egyik vezetője hívta, hogy van itt egy fiatalember, aki beszélni szeretne vele, majd Orbán Viktor kezébe nyomta a kagylót.

„Megbeszéltünk egy időpontot, aztán, amikor eljött, főztem neki egy teát. Ez 1988 márciusában lehetett. Mondtam Viktornak, hogy szívesen tudósítok a Fideszről, arról, hogy hogyan próbálnak KISZ helyetti alternatívát teremteni. Azóta tegeződünk.”



A Fiatal magyarok című riportfilmbe be is került a Fidesz, Szájer József, a párt egyik alapítója nyilatkozott Thorpe-nak, az alábbi videón 17:10-től látható.

Az akkori kapcsolat véget ért. Nick Thorpe azt mondta, legfeljebb véletlen futnak össze utcán, kávézóban, ilyenkor kezet fognak, kicsit beszélgetnek, de más lett a korszak és más lett Orbán is. „A hatalom szerintem nagyon veszélyes dolog, és sajnálom őt is, mert nehéz dolog politikusnak lenni” - mondta.

Thorpe a kilencvenes évek végén, amikor Orbán először volt miniszterelnök, megkérdezte tőle, mi az, ami a legjobban hiányzik. Nos, legjobban az hiányzott neki, hogy nem tudja hordani a saját ruháit, pulóvereit. A BBC tudósítója arra a kérdése, hogy megvan-e még köztük a kapocs, így felelt: „Szeretném azt hinni, hogy tudunk még kommunikálni emberként egymással. Igazán arra vagyok kíváncsi, hogy mi van az ő szívében. De attól félek, hogy ő nem kíváncsi rám. Most olyan világot élünk, amikor azok a politikusok a legsikeresebbek, akik nem nem figyelnek másokra. Ilyen lett Orbán Viktor is. Ő csak arra figyel, hogy mi az a három–öt szavas üzenet, amivel meg tudja nyerni a következő választást.”

Orbán Viktor a kormányinfón végül azt válaszolta Nick Thorpe felvetésére, hogy interjúkat szívesen ad, ha majd lesz mondandója.

„Csak azért, hogy revolver újságírói kérdésekre válaszoljak, és így töltsem a napomat, értse meg, hogy ez nem olyan vonzó ajánlat számomra. Amikor úgy látom, hogy van értelmes, valódi konzultációs valódi interjú lehetőség, ahol arra kíváncsiak, hogy mit gondolunk dolgokról, és nem a hogyan szúrjuk a bika hátába a pikát, és rázzuk előtte a vörös vásznat. Szóval, ehhez talán megérti, hogyha az én munkám mellett talán nem érdemes időt fordítanom. De ha van értelmes konzultációra és interjúra lehetőség, én sosem zárkózom el.”

A jelenet 1:05:30-tól látható: